“Seducente e attraente visione”, Ambra Lombardo: il completo ti fa girare la testa – FOTO

Ambra Lombardo, una sublime visione su Instagram. Il completo è da capogiro, il suo sguardo pura malia: ipnotica

In perfetto connubio tra bellezza e cultura, Ambra Lombardo è la professoressa più seducente del web. Originaria di Modica, classe 1986, ha da sempre espresso grande amore per il sapere, tanto che si la laurea in Scienze dei Beni Culturali e si specializza in Archeologia. Successivamente si dedica alla trasmissione dei contenuti, diventando una docente appassionata.

Mentre svolge il lavoro di insegnante, grazie alla sua evidente avvenenza, intraprende la carriera da modella, partecipando a diverse sfilate. Bellezza che l’ha fatta partecipare anche al concorso di Miss Italia nel 2004 classificandosi seconda, dopo Cristina Chiabotto.

Ambra Lombardo ottiene la notorietà partecipando alla 16esima edizione del Grande Fratello. Da quel momento, facendosi apprezzare dal pubblico, ha partecipato a diversi programmi e visto crescere il suo successo sui social. E l’ultimo scatto postato su Instagram ne è una spiegazione.

LEGGI ANCHE–> Stefano De Martino: la sorella sarà presto in tv, il motivo

Ambra Lombardo, essenza di sensualità nel completo mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

LEGGI ANCHE–> “Concepita da Michelangelo“ Laura Torrisi è un fisico che non si discute – FOTO

Ambra Lombardo è una sapiente e bellissima esperta di seduzione nell’ultimo scatto postato su Instagram. Rapisce lo spettatore con eleganza, senza ostentare la sua perfetta fisicità, in un gioco di veli che conquista tutti.

Lo scatto dall’alto è ipnotico, e mette in primo piano lo sguardo magnetico della meravigliosa modella, sui lineamenti dolcemente aggraziati che rasentano un’opera artistica.

La camicia bianca rimane aperta sul completo mozzafiato, lasciando intravedere il suo magnifico corpo slanciato, in 178 centimetri di sensualità. Gambe infinite e forme da capogiro, la modella rappresenta il sogno dei 240 mila follower, che contemplano la sua bellezza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

I fan non possono fare a meno di essere rapiti dalla sua immagine, commentandola ammirati: “Seducente e attraente visione“, “Super sexy“, “Bellissima“. Subito conquistati migliaia di cuori, virtuali e non.