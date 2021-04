Amici 20, chi è Martina Miliddi: età, vita privata, storia con Aka7even. Dopo la sua eliminazione, oggi la ragazza sarà ospite a Verissimo per parlare del suo percorso nella scuola

Martina Miliddi è una delle protagoniste indiscusse di questa ultima edizione di Amici 20, è riuscita ad arrivare alla fase finale del programma accedendo al serale dove ha avuto modo di farsi conoscere anche dal pubblico che ancora non l’aveva conosciuta durante il pomeridiano. Nella scuola ha avuto una storia d’amore con Aka7even che ha fatto molto discutere, e che è finita nelle ultime settimane che era dentro la casetta insieme a lui.

Martina Miliddi, protagonista di Amici 20: oggi ospite a Verissimo

Martina Miliddi è nata nel 2000 a Cagliari, ha 20 anni e ha 268mila followers: l’unica cosa che si conosce è il paese in cui vive la sua famiglia. Come ha raccontato ad Amici, la passione per il ballo è cominciata quando aveva solo 5 anni. Ha studiato danza, in particolar modo latino americano. Dopo la scuola media si è iscritta al liceo linguistico dove ha imparato la lingua inglese.

A 17 anni ha partecipato ad un campionato mondiale di danza sincronizzata. La sua vita, purtroppo, è stata segnata da un evento drammatico: suo padre è morto quando lei aveva soli dieci anni in un incidente stradale. Oggi, ospite a Verissimo, avrà modo di parlare della sua vita e del suo lavoro.