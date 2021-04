Amici 20 (SPOILER), l’eliminato clamoroso della sesta puntata e gli ospiti

Questa sera andrà in onda la sesta puntata del serale di Amici. Ecco tutte le anticipazioni: chi ha vinto le sfide e l’esito del ballottaggio che ha decretato l’eliminato ufficiale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Giunti alla sesta puntata del serale di Amici le squadre si dividono equamente nove alunni che continuano a sfidarsi nel tentativo di avvicinarsi alla vittoria finale. Come ogni settimana tre manche hanno decretato tre possibili eliminati, che al termine della puntata si sono giocati la loro permanenza all’interno della scuola. Al termine della registrazione sono state diffuse le anticipazioni dettagliate di quello che il pubblico vedrà questa sera su Canale 5. Scopriamo chi è stato eliminato e i nomi degli ospiti che intratterranno i telespettatori.

LEGGI ANCHE -> ll presentatore lascia Mediaset dopo 35 anni, ora gli arriva anche la denuncia

L’eliminato della sesta puntata di Amici 20 e gli ospiti (SPOILER)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

LEGGI ANCHE -> Carlo Conti triste, il motivo sconvolgente: “Ecco cosa mi manca ora”

Ancora una volta è la squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a dare inizio alla gara, sfidando quella guidata da Arisa e Lorella Cuccarini. Tre le esibizioni, compreso un Guanto di Sfida tra i ballerini Serena e Alessandro vinto da quest’ultimo. La prima sfida vede trionfare il trio di Celentano-Zerby e finisce al ballottaggio finale il cantante Raffaele.

La seconda manche vede la squadra vincente sfidare il terzo team, capitanato da Veronica Peparini e Anna Pettinelli, che riesce nuovamente a battere. Tra il cantante Aka7even e i ballerini Giulia e Samuele, a non essere salvato dalla giuria composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto è il ballerino Samuele.

Nell’ultima sfida tocca alla squadra di Arisa e Cuccarini prendersi la propria rivincita contro il team Celentano-Zerby per la quale arriva la prima sconfitta della serata. A essere scelto per il ballottaggio finale è il cantante Deddy.

La giuria salva come primo nome Samuele e a sfidarsi per l’eliminazione rimangono i cantanti Raffaele e Deddy, finito al ballottaggio finale per la terza settimana consecutiva. Nonostante questo è ancora una volta lui a spuntarla, come riporta TvBlog: l’eliminato della sesta puntata del serale di Amici è infatti Raffaele.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Gli ospiti di questa settimana sono invece Annalisa, che si esibirà con il singolo portato al Festival di Sanremo, “Dieci“. Ci sarà inoltre anche l’attore Nino Frassica che intratterrà il pubblico nell’intermezzo tra le sfide a squadre.