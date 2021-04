“TI AMOOOO” fan impazziti per ultima FOTO di Federica Panicucci

Standing ovation emozionante per l’ultimo scatto della conduttrice Federica Panicucci: il “Ti amo” risuona in tutto il web.

La gioiosa conduttrice di “Mattino Cinque”, Federica Panicucci, è stata la protagonista di una nuova esaltante standing ovation in suo onore. Nel pomeriggio di ieri, in seguito all’ultimo appuntamento settimanale Mediaset con il suo programma mattutino, Federica ha ricevuto il primato sul web da parte dei suoi ammiratori.

La nativa di Cecina lascia i telespettatori con il fiato sospeso grazie alla sua bellezza, nell’attesa che il lunedì torni assieme alla sua presenza sul piccolo schermo. A trattare talvolta temi molto delicati, talvolta argomenti leggeri per stemperare la tensione di questo ultimo anno di impedimenti. Un sostegno dalle spalle metaforicamente larghe che non accenna a tradirsi.

Leggi anche —>>> Arisa, il prima e il dopo: una parte di storia in una canzone… – FOTO

Federica Panicucci, conquistatrice: quel “Ti amo” è la voce della verità sulla sua bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Potrebbe interessarti anche —>>> Arisa e la dedica a Malika, lei scoppia a piangere – VIDEO

“Il venerdì non è un giorno. È l’inizio della felicità!⭐️🤩”. Il weekend è vicinissimo e Federica si appresta a celebrarlo con un sorriso disarmante, e piena di energie positive. La sua trasmissione sta avendo un notevole successo, ed il suo vestito si appresta in ultimis a dare il favorevole benvenuto alla tanto attesa primavera.

All’istantanea precedente in cui la meravigliosa cinquantatreenne in carriera da ormai tempo immemore, sfoggiando in studio un tailleur dall’eleganza senza fine e dalla tinta rosa cipria, esordisce così: con “Tanti pensieri belli 💞” che non accennano a fermarsi. Svelato in tal modo anche il motivo degli hashtag da lei utilizzati per l’occasione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

E di nuovo: “Un incanto come sempre👏❤️💗💗“, sentenziano a tal proposito i suoi fan. Frasi volte a sottolineare alcune caratteristiche del suo essere. Sinonimi, dunque, della sua delicatezza e del suo carisma. I quali sembrano conquistare apertamente il podio del web ancora una volta.