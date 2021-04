Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò a Temptation Island: ecco i dettagli

E’ la bella siciliana a dare finalmente una risposta alle indiscrezioni che circolano negli ultimi giorni. Ecco tutta la verità!

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono conosciuti ed innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, il reality a cui hanno preso parte nell’ultima edizione.

Il figlio di Walter Zenga è entrato nella Casa a circa un mese dalla fine e il 15 febbraio è scoccato il bacio con la bella attrice, pochi giorni prima della sua uscita.

La coppia ha proseguito la sua relazione anche al di fuori, scelta che è costata cara a Rosalinda dovendo fare una scelta importante ossia quella di lasciare Giuliano il suo fidanzato storico al quale era legata da 10 anni.

Nonostante le malelingue siano convinte che la Cannavò stia recitando un’altra finta storia d’amore per conquistarsi qualche copertina, i due giovani vanno avanti per la loro strada non facendosi impensierire da queste voci.

Il ritorno a Temptation di Andrea

Addirittura c’è chi ha messo in giro la voce che Andrea tornasse a prendere parte di Temptation Island vestendo però i panni di tentatore, quindi da single.

E’ arrivata subito la smentita di Zenga riguardo questo punto e invece, a proposito della partecipazione dei ‘Zengavò’, è intervenuta Rosalinda, precisando:

“Non credo sia il programma giusto per noi in questo momento. La nostra storia è iniziata da poco e mi sembra prematuro andare in un programma come Temptation Island. Adesso no, poi non si sa. Non saremo in questa edizione, questo è certo. Adesso è ancora troppo presto”.

Chissà che la coppia quest’estate non stupirà tutti sbarcando in Sardegna. D’altro canto non sarebbe la prima volta che Rosalinda sorprende il pubblico.