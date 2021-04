Anna Tatangelo torna in studio, selfie dall’alto che ti fulmina – FOTO

Anna Tatangelo è una panterona, con il suo sguardo stende tutti. Si torna al lavoro ma è ancora tutto top secret, l’ansia sale

Anna Tatangelo continua a dare indizi sul suo lavoro ma non ci fa capire molto. Tutti le chiedono quando tornerà il suo nuovo singolo ma lei ci dice che c’è bisogno di aspettare. Quanto? Ancora non si sa. Nel mentre la vediamo il mercoledì sera super protagonista di Name That Tune, il programma condotto da Enrico Papi su Tv8.

Lei che fa parte del team delle donne insieme ad una altrettanto travolgente Sabrina Salerno, è grande protagonista in ogni serata. Le donne continuano a vincere ma a fare anche tendenza nei look.

Anna come sempre è bellissima e super sexy e nello stesso tempo imbattibile dal punto di vista musicale. Chiunque degli uomini si debba sfidare con lei trema. Ha una conoscenza musicale impressionante la cantante di Sora. Le bastano pochissime note per capire di che canzone si tratta. Non sbaglia mai un colpo e porta sempre la vittoria a casa.

Nell’ultima puntata, l’ex di Gigi D’Alessio ha optato per una mise meno audace delle scorse puntate. Look casula con body nero e maxi pantaloni a righe bicolori, bianche e nere. E anche così la cantante fa tendenza e le sue scelte diventano un must have di stagione, quello della primavera 2021.

Anna Tatangelo, look casual ma sguardo da pantera

E anche quando Anna Tatangelo veste come una di noi risulta comunque inarrivabile. Un condensato di bellezza e sensualità che nell’ultimo anno è esploso come non mai. La cantante di “Ragazza di periferia” dopo la fine della sua storia con Gigi D’Alessio è rinata e il pubblico lo percepisce. Abbiamo scoperto una nuova Anna e ci piace tantissimo.

Questo pomeriggio si è fatta vedere di nuovo in sala prove con il suo team. Si lavora in studio ancora per il nuovo singolo e forse anche un altro album. Lei non ci svela molto e l’ansia sale. Prima di inquadrare gli altri, specificando che nel gruppo sono tutti tamponati evitando così polemiche inutile, focalizza la fotocamera a sé.

Un selfie dall’alto che ti filmina con la sua magliettina blu, il jeans chiaro e uno chignon. Più casual di così non si può, ma Anna è una panterona dentro e stende tutti.