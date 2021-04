“Ma che meraviglia”: la minigonna di Annalisa conquista tutti: che spettacolo. La cantante si sta preparando per tornare nello studio di Amici questa sera

Annalisa è senza ombra di dubbio una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale. Ha esordito tanti anni fa in una edizione di Amici di Maria De Filippi che vide Virginio come vincitore: per lei non fu proprio un successo, non fu una partecipazione fortunata al programma, ma ha fatto qualcosa che in pochi riescono. Annalisa, infatti, è riuscita a riscuotere successo nel corso degli anni, con le sue partecipazioni a Sanremo dove ha avuto modo di farsi conoscere per la brava cantante piena di talento che è.

Amici, Annalisa ospite questa sera: l’outfit della serata

Annalisa questa sera tornerà lì dove tutto è cominciato: in quello studio che le ha regalato tante emozioni e che l’ha vista crescere nel corso degli anni, diventare la cantante che noi oggi tutti conosciamo. In occasione di questo evento ha indossato un abito nero che le sta divinamente, rientrerà in studio, saluterà tutti e canterà nello stesso posto in cui ha cantato per la prima volta. Ogni volta è un’emozione incredibile e tornare è sempre un motivo di grande felicità.

Oltre ad essere una cantante piena di talento è anche una bellissima donna, più il tempo passa e più sboccia come il più bello dei fiori: sui social riceve sempre tantissimi complimenti.