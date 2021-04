La cantante Arisa si mostra sui social in uno scatto che la ritrae in alcuni scatti dove indossa un completo azzurro molto donante per la sua figura

Stasera vedremo nuovamente Arisa sul palco di “Amici 20” per guidare i ragazzi nella sfida a squadre che con la sesta puntata entra nel vivo dei giochi.

“Stasera mi sento il sangue pulsare forte” – scrive a margine dell’ultimo scatto postato sui social. “Sesta puntata di @amiciufficiale, la prima volta di #ortica in tv con la mia super compagna di viaggio @lcuccarini pronte a sostenerci a vicenda ma soprattutto a sostenere i ragazzi. Tutti. Se volete ascoltare “Ortica” prima della mia esibizione, la trovate in bio 😉 a dopo, Ros”.

Negli scatti che ha condiviso la cantante la troviamo infatti vestita di tutto punto con un completo azzurro del brand Atelier Eme, una tuta a maniche lunghe con pantapalazzo stretto in vita e scollo a V profondo che ne enfatizza la scollatura. In pochi minuti cattura oltre 20mila like da parte dei fan che la seguono con trepidazione nella puntata dello show di Canale Cinque.

Arisa annuncia: “La prima volta di #ortica in tv”. Fan in attesa

Questa sera per Arisa ci sarà anche il lancio della sua ultima canzone ‘Ortica’, il lancio ufficiale proprio tra i banchi della squadra di Amici. Nel post postato solo ieri sempre nella sua pagina Instagram la cantante annunciava il perché del nome così singolare associato al brano.

Arisa nella descrizione della foto spiegava che è sempre cresciuta in campagna e, pertanto, per lei le ortiche sono qualcosa a cui non avvicinarsi e da non toccare. “Adesso che sono grande ho imparato che nonostante ci sia stato insegnato a evitarle, le ortiche sono delle erbe preziosissime (…). Mi fanno pensare alle donne, quelle forti che stanno in piedi nonostante tutto, che continuano a costruire, a crescere, a sperarci, ad amare”.

Quindi un messaggio di solidarietà e di vicinanza a tutte le donne che come lei cercano in ogni modo di restare sempre in piedi nonostante tutto.