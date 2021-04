Ballando Con le Stelle, il cambio dopo più di 15 anni? I dettagli

Ballando con le Stelle. Il longevo talent show di danza dove sono i vip i protagonisti potrebbe subire una variazione nel cast. A confermare o smentire le indiscrezioni ci pensa il diretto interessato. Scopriamo di chi si tratta

Ballando con le Stelle si conferma, anno dopo anno, uno dei programmi più seguiti e apprezzati dal pubblico italiano. Complice di tale successo è indubbiamente la preparazione e la grazia della padrona di casa, la conduttrice Milly Carlucci che, supportata da un sempre frizzante Paolo Belli, si appresta ad allestire una nuova edizione.

Sono ben quindici gli appuntamenti passati con il gettonatissimo format che vede sfidarsi in una competizione di ballo personaggi famosi provenienti dai settori più disparati del jet set nostrano: musica, cinema, televisione, sport… Dopo tanto tempo sul piccolo schermo, grande notorietà hanno acquisito anche i coach e partner di danza che sono la colonna portante del programma: potrebbe esserci qualche cambiamento in vista. Scopriamo quale.

Ballando con le stelle. L’addio un membro del cast?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Di Pasquale (@simone_di_pasquale)

Simone Di Pasquale è uno dei performer più apprezzati dal pubblico di Ballando con le stelle; presente nel programma di Rai Uno fin dall’inizio, ha vinto la prima edizione nel 2005 in coppia con l’attrice Hoara Borselli. Durante l’ultimissima avventura televisiva del 2020 ha partecipato con Lina Sastri.

E’ stato sollevato il dubbio che la sua presenza durante la prossima edizione sia fuori discussione a causa di un lungo post di ringraziamento che lo stesso Di Pasquale aveva scritto all’indirizzo di Milly Carlucci e tutta la famiglia di Ballando, come fosse un messaggio di commiato. E’ stato lo stesso ballerino a chiarire la situazione, ospite del programma Detto Fatto. A Bianca Guaccero ha detto: “Non voglio assolutamente lasciare la trasmissione. Il post era semplicemente un ringraziamento che facevo a tutta la macchina organizzativa”. Auspica comunque in un cambiamento: “Spero in futuro di avere un ruolo diverso perché come ballerino ho dato molto ma mi sento un po’ invecchiato, diciamo così.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Simone Di Pasquale e Bianca Guaccero hanno scherzato un po’, a quanto pare i due erano vicini di casa. “Vedevo tutte le donne che portava a casa, le incontravo in ascensore” – ha detto la conduttrice. E’ arrivata immediatamente la replica del ballerino che ha smentito, sorridendo: “Sono notizie false e tendenziose”.