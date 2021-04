Beppe Fiorello, clamorosa novità: l’annuncio inaspettato. La decisione

La stagione estiva è alle porte e la Rai sta pensando a come allietare le serate degli italiani. Nelle ultime ore arrivano notizie interessanti su cosa verrà mandato in onda nelle prossime settimane. Scopriamo insieme ulteriori dettagli sul palinsesto televisivo estivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

La stagione estiva sta per arrivare la tv pubblica sta iniziando a pensare a cosa mandare in onda sulle reti Rai. Lo scorso anno la Rai aveva proposto diverse fiction che, poi, hanno avuto un grande successo. È il caso, per esempio, di Sotto Copertura.

A quanto pare, sembra che la Rai stia pensando anche a Beppe Fiorello come protagonista di Rai1. Ma andiamo a scoprire qualche dettaglio in più.

LEGGI ANCHE –>Giancarlo Magalli, dichiarazione inaspettata: scoppia un caso RAI

Novità palinsesto: cosa andrà in onda a maggio in Rai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TesteDiSerie (@testediserie)



Secondo alcune indiscrezioni, l’8 maggio andrà in onda L’oro di Scampia, mentre il 15 maggio Io non mi arrendo. Il primo è uno dei suoi più grandi successi, dove l’attore siciliano interpreta il campione di Judo Pino Maddaloni, ispirato al libro La mia vita sportiva scritto dall’atleta.

Nel fine settimana seguente, invece, andrà in onda la miniserie Io non mi arrendo. Trasmessa dalla Rai nel 2016, racconta la storia di Marco Giordano che è ispirata alla vita del poliziotto Roberto Mancini, scomparso a causa di un tumore scoperto in seguito ad alcune indagini sul traffico di rifiuti tossici in Campania.

Anche quest’anno Beppe Fiorello è stato sicuramente uno dei protagonisti assoluti della fiction Rai. Dopo un periodo di assenza, è tornato con Gli orologi del diavolo, una serie sulla vita di Gianfranco Franciosi che nella serie si chiama Marco Marani, meccanico navale, poi diventato agente infiltrato tra i narcotrafficanti.

L’attore siciliano ha condotto anche uno show in prima serata dal nome Spero che un sogno così, affiancato da Rosario Fiorello, suo fratello.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio De Rienzo (@fdrfabioderienzo)

Non ci resta che attendere per assistere alle repliche di questi successi di Beppe Fiorello, uno degli attori più apprezzati degli ultimi anni. Un attore che riesce a trasformare ogni personaggio che interpreta in qualcosa di unico e particolarmente interessante.