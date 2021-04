Brando Giorgi, la rivelazione della moglie: ha rischiato di…

Brando Giorgi, interviene la moglie la quale senza mezzi termini fa una rivelazione choc: “Ha rischiato di perdere la vista”.

Brando Giorgi, l’attore reduce dall’esperienza con l’Isola dei Famosi, è stato operato all’occhio. Un evento che ha messo – come normale che sia – agitazione ai suoi cari. In particolar modo, alla moglie Daniela la quale fa (nel corso di un’intervista) una rivelazione choc circa le condizioni di salute del marito; “Rischiava di perdere la vista…Per fortuna è andata bene, ma non avrei mai immaginato una cosa simile”.

L’attore ha infatti subito un distacco della retina, a causa di questo infatti è stato costretto a lasciare il reality e tornare a casa. Proprio sul rientro la moglie ha notato il dimagrimento di Giorgi, ammettendo di esserne rimasta colpita, quasi impressionata. “Mi ha impressionato: a parte che era dimagrito moltissimo, perché ha perso in tutto undici chili e su un fisico già asciutto di suo si vedevano tantissimo..”.

Tuttavia Daniela non nasconde il dispiacere per il marito il quale si era preparato sia fisicamente che mentalmente per intraprendere nel migliore dei modi questa esperienza che poi si è dovuta arrestare causa forza maggiore.

Brando Giorgi, le reazioni del web sul rientro in Italia

“Tornare a casa e sentirsi un re. Grazie alla mia famiglia e a tutti voi per il supporto” queste le parole dell’attore appena rientrato a casa sette giorni fa e ovviamente non lasciando indifferente il popolo del web. In tanti infatti a complimentarsi per la sua vita da naufrago ed una collega del mondo della tv si lascia andare in un commento.

Samantha De Grenet infatti ammette di essere dispiaciuta per l’uscita dal reality ma si dichiara comunque contenta che l’intervento (delicato) all’occhio sia riuscito.

In tanti a complimentarsi con l’ex naufrago. Un’esperienza che sicuramente gli rimarrà nel cuore per molto tempo.