Carlo Conti distrutto: “terribile uragano” contro il presentatore. I dettagli

Il Venerdì sera è ormai all’insegna dell’allegria e del divertimento, tra Carlo Conti su Rai1 con Top Dieci e Pio e Amedeo su canale 5 con Felicissima Sera. Una bella lotta a livello di audience, ma nella serata del 23 aprile chi ha avuto la meglio tra la Rai e Mediaset? Finalmente la svolta.

Ascolti tv: Carlo Conti o Pio e Amedeo?

Per Carlo Conti sarebbe dovuto essere l’esordio con il nuovo programma Top Dieci, ma la trasmissione non ha conquistato i risultati sperati. Infatti nella serata di ieri, venerdì 23 aprile 2021, su Rai1 Top Dieci, dalle 21:37 alle 23:52, ha intrattenuto 3.806.000 spettatori pari al 16.6% di share. Il presentatore quindi si è visto costretto ad aggiudicarsi il secondo posto sul podio. Sono Pio e Amedeo a prendersi la prima posizione con Felicissima Sera su Canale5, la seconda puntata, dalle 21:46 alle 00:48, ha conquistato 4.013.000 spettatori con uno share del 21.1%. Per l’Access Prime Time la Rai torna a battere Mediaset con I Soliti Ignoti – Il Ritorno, programma scelto da 4.859.000 spettatori pari al 18.6%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.682.000 spettatori con il 17.7%.Nel preserale ancora una volta Paolo Bonolis e Luca Laurenti vengono vinti da Flavio Insinna. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.693.000 spettatori pari al 18.1%, mentre L’Eredità è visto da 4.378.000 spettatori con il 23.2%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.183.000 spettatori,15.4%, mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.503.000 spettatori con il 19.2%.

Questa sera su Canale 5 andrà in onda un’altra puntata di Amici 2021 in compagnia di Maria De Filippi e tutta la scuola, su Rai 1 altri episodi di Sotto copertura.