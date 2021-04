Carlo Conti. A Top Dieci l’outfit di Giorgia conquista tutti. Vediamo

Carlo Conti. Torna nella prima serata di Rai Uno il divertente quiz di Top Dieci. Tanti concorrenti vip e una super ospite, Giorgia, che ha svelato curiosità sulla propria vita e i suoi gusti

La prima serata di Rai Uno di ieri sera si è accesa con il frizzante programma Top Dieci, condotto da Carlo Conti. Il 23 aprile è andata in onda la prima di sei puntate che vedranno competere due squadre di concorrenti vip che indagheranno, insieme al padrone di casa, classifiche e curiosità sui gusti degli italiani. I primi a darsi battaglia sono stati Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi contro Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci.

Come graditissima ospite è intervenuta Giorgia; la cantante arriverà al traguardo dei 50 anni fra pochi giorni, il 26 Aprile. Festeggerà insieme al compagno Emanuel Lo e al figlio Samuel. Ha rivelato tante curiosità inedite ai microfoni di Rai Uno. Scopriamo quali.

Giorgia: meravigliosa in giallo a Top Dieci da Carlo Conti

La cantante Giorgia è apparsa raggiante ieri, 23 aprile, davanti alle telecamere di Top Dieci. Alla soglia del mezzo secolo ha indossato uno sgargiante abito giallo canarino e ha simpaticamente ringraziato il presentatore Carlo Conti per l’invito in trasmissione: “Mi avete dato l’opportunità di togliere finalmente la tuta e i vestiti casalinghi”.

Intervistata dal padrone di casa, ha rivelato particolarità sulle sue preferenze riguardo argomenti vari. Il cantante del cuore? Ray Charles. E’ cresciuta in una famiglia di musicisti e il padre le ha fatto sempre ascoltare le canzoni del genio del soul. Il gusto di gelato preferito? Cioccolato. Continua con preferenze semplici per quanto riguarda il palato. Apprezza più di ogni altra cosa una buona pasta al pomodoro (fatta bene, verace e con un po’ d’aglio) e la pizza che ama di più mangiare è la classica margherita. Il luogo che adora? Non potrebbe che essere Roma, la sua città.

E poi, Di sole e di azzurro, Oronero, Gocce di Memoria, Come Saprei: questi sono i titoli delle canzoni di Giorgia che le squadre vip hanno dovuto ordinare in base alla preferenza della stessa interprete. Volete sapere qual è rimasta di più nel suo cuore?

E’ Come Saprei, pezzo storico con cui la cantante vinse il Festival di Sanremo nel 1995 e che è rimasto iconico nel repertorio della storia musicale del nostro paese.