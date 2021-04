Carolina Stramare acceca i fans con la sua bellezza e la sua esplosività: la modella indossa una canotta super attillata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Difficile trovare aggettivi per descrivere Carolina Stramare. La vincitrice dell’ottantesima edizione del concorso di ‘Miss Italia’ continua ad infiammare il mondo dei social network con le sue fotografie da urlo. La classe 1999 doveva essere una delle concorrenti di punta dell’attuale edizione de ‘L’isola dei famosi‘: la ragazza si è però ritirata prima di cominciare per motivi personali.

Carolina, in ogni modo, delizia ogni giorno il suo pubblico con scatti fenomenali e stories da infarto. La 22enne, poco fa, ha piazzato in rete una serie di fotografie fantascientifiche in cui indossa jeans aderenti e canotta super attillata. Il post ha ottenuto un grandissimo riscontro da parte dei followers che stanno commentando con entusiasmo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sei un capolavoro” Claudia Ruggeri esagera e fa fuori tutto: illegalità – FOTO

Carolina Stramare sempre meravigliosa: la serie di foto è da applausi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

LEGGI ANCHE -> Dayane Mello, sguardo penetrante e aria da scugnizza infiammano il web – FOTO

Carolina riesce sempre a lasciare il segno su Instagram: la bellissima modella, nella serie di scatti condivisa in rete, indossa una canotta attillata che mette ovviamente in risalto le sue forme mostruose. Come se non bastasse, la ragazza indossa anche jeans aderenti che valorizzano il suo didietro.

“Dimmi che è il tuo giorno libero senza dirmi che è il tuo giorno libero“, ha scritto nella didascalia. Come già detto pocanzi, i commenti sono davvero tantissimi. I complimenti si sprecano, così come le paroline di apprezzamento e gli elogi. Ogni foto di ‘Miss Italia’ 2020 ottiene sempre un grande numero di likes.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

La Stramare, qualche giorno fa, ha pubblicato un filmato di un backstage da lei realizzato in cui indossa un intimo da arresto cardiocircolatorio: il suo seno così ben in vista e le sue gambe chilometriche fanno girare la testa ai followers.