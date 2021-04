La Casa di Carta 5, confermata data di uscita della nuova stagione

I rumors degli ultimi mesi, tra drammatici rinvii e lunghe attese, hanno tenuto i fan de “La Casa di Carta” con ii fiato sospeso. Finalmente la data…

Proprio nella passata primavera si era giunti al termine della quarta stagione. Il finale de “La Casa di Carta 4” ha suscitato innumerevoli spunti interpretativi nei suoi telespettatori in tutto il mondo, lasciando emergere fin da subito l’impossibilità di attendere un periodo troppo prolungato per scoprirne i suoi nuovi risvolti. Eppure, nonostante questa saliente attesa immediatamente manifesta, è già trascorso un anno dalla chiusura del suo sipario. Più volte, negli ultimi mesi, la data di uscita della nuova lista di episodi è stata rinviata dalla piattaforma streaming di Netflix, lasciando quasi perdere le speranze. Adesso però fortunatamente per le loro aspettative è stata resa pubblica la verità!

Leggi anche —>>> LOL, Fedez irrompe sul cast della seconda stagione e sul segreto di Lillo in scena

“La Casa di Carta”, finalmente la data di uscita della quinta e conclusiva stagione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Professor (@prof4ssor)

Potrebbe interessarti anche —>>> Speravo de morì prima, il litigio: cosa accadde nella realtà tra Totti e Spalletti?

Sebbene non si sia ancora potuto menzionare alcuno spoiler effettivo sulle sorti che verteranno sui suoi temerari appassionanti protagonisti, al momento sarebbe stata negata l’uscita della serie nel mese corrente di aprile. La scelta, di virare sulla data del 7 aprile, è stata dettata dalle problematiche legate alla pandemia, che ha rallentato in primis le riprese e poi i vari atti burocratici per permettere alla serie di fare il suo definito ingresso sul panorama mondiale. Stessa sorte amaramente destinata ad altri due titoli altrettanto amati. Quello dell’atmosfera romantica e non omologata di “Sex Education“, oppure idel gusto basato sul magico misticismo abitato da “The Witcher“…

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA CASA DE PAPEL FANS (@lacasadepapelfan.1)

“La Casa De Papel” però sembra essere in cima alle aspettative del pubblico, superando i numeri di attesa delle ultime due. La data di uscita è stata fissata per le ultime mensilità del 2021. E con più precisione tra il mese di ottobre e di dicembre. Fra pochissimo, secondo quanto affermato dagli autori, verrà reso pubblico anche il giorno definitivo.