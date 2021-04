Chiara Ferragni, abito rosso e scollature in mostra: da paura – FOTO

Chiara Ferragni, la bellissima imprenditrice mostra con orgoglio le sue forme: semplicemente da paura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Bellissima, sublime…non basterebbero gli aggettivi per descrivere Chiara Ferragni. L’imprenditrice indossa un outfit sofisticato ma audace in quanto mette in luce alcuni dettagli niente male. Abito rosso corto – arriva sopra il ginocchio – aderente lungo la parte superiore e la gonna invece leggermente a campana.

Scollato, le bretelle finiscono lungo la schiena nuda che lasciano intravedere questa porzione sensuale di corpo. Ma non è l’unico tocco hot della mise: nella foto che la Ferragni si fa scattare lateralmente si vede bene il dettaglio bollente, ovvero Chiara non indossa il reggiseno.

Il risultato è sublime, in quanto l’abito – firmato Miu Miu – è ben strutturato e non necessita di lingerie. La sequenza di foto ha quasi raggiunto i 500 mila like, in effetti la bellezza della Ferragni emerge a profusione.

LEGGI ANCHE -> Sabrina Salerno bellissima in primo piano, la canotta strettissima evidenzia le forme – FOTO

Chiara Ferragni, arriva una nuova “rivale”: è sfida social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

LEGGI ANCHE -> Sabrina Salerno in intimo e di schiena, si abbassa e si rischia l’infarto – FOTO

La top influencer ha una nuova “rivale”: ogni sua foto batte tutti i record. Si tratta di Vittoria, la splendida secondogenita dei Ferragnez. La sua ultima foto, postata meno di un’ora fa ha raggiunto quasi 350 mila like. In effetti la bellezza della bambina è pazzesca.

Vittoria versione full-pink è semplicemente un incanto. La bambina, arriva al primo mese di vita, viene omaggiata dal calore e dall’affetto del web. I commenti sono tantissimi, molti vedono nella piccola una notevole somiglianza col padre.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Altri invece notano come cresca in fretta, insomma ognuno dice la sua anche se la diretta interessata non risponde a nessuno di questi commenti.