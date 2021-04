“Claudia sei uno schianto” la Romani li stende con il lato A-FOTO

Claudia Romani ha condiviso una foto su Instagram in cui esce dalla piscina con un lato A che esplode davanti alla fotocamera

La Romani appare magnifica e sensuale mentre esce dalla piscina con un seno prorompente che cattura l’attenzione. Il bikini con stampa animalier conquista e addosso a lei è un’incanto. Nella didascalia scrive:”Nel mio elemento, ho avuto un grande momento con il mio amore e ovviamente lui scatta le foto migliori”. Tantissimi i commenti per la Romani sotto alla foto:”Sei meravigliosa buon weekend”, “Sempre bello avere un marito che fa ottime foto per Instagram”.

Claudia Romani e il suo profilo bollente

Claudia Romani è una modella influencer internazionale, su Instagram ha 1,4 milioni di followers. Vive in America ed è sposata con Chris Vehovec. La modella è classi 1982 ed è apparsa su numerose copertine di giornali famosi come Playboy, GQ, Maxim e nel 2006 è stata votata come una delle 100 donne più sexy al mondo. La Romani è nata all’Aquila e si è spostata in Danimarca da adolescente, ha studiato in Inghilterra poi. Ha fatto da testimonial per marchi come Toyota, Samsung e Ford. Ha partecipato poi a qualche programma spagnolo. Nel 2013 è stata votata come la più bella del 2012 dal giornale GQ Mexico, passando avanti a Megan Fox e Sofia Vergara, certo una bella soddisfazione considerando le rivali che sono tra le donne più belle al mondo.

Ha vinto anche per il miglior corpo in bikini nel 2012 nella categoria supermodel battendo Adriana Lima e Naomi Campbell. Non ha vinto alla finale però contro Beyoncè che rimane la più sexy in assoluto. Successivamente la Romani ha lavorato per il Giro d’Italia e per la Gazzetta dello sport a Miami, come madrina. E anche per la squadra di rugby dell’Aquila in supporto al terremoto che ha devastato la città. Ha rappresentato anche la squadra di calcio dell’Aquila. La Romani ha partecipato anche a qualche reality francese.

Sta avendo molto successo al momento su Instagram, condivide contenuti scottanti su abbonamenti privati dove bisogna pagare per vedere. Inoltre gira molti calendari sexy, usa la sua immagine per lavoro e ne è felice perché ama mettersi in mostra.