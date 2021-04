“Complimenti per la nuora” Diletta Leotta e la Foto in intimo a Letto – FOTO

Complimenti “speciali” per la biondissima conduttrice Diletta Leotta mentre si mostra intenta a sfoderare l’intimo migliore…

Dopo aver trascorso in bellezza la serata di ieri, deliziandosi con una cenetta contornata dal profumo inebriante di bianche orchidee e dalle luci sfavillanti sulla sua Milano, l’emozionante istantanea in intimo regale della conduttrice sportiva, Diletta Leotta, continua con il suo irresistibile tour nel web.

Soltanto un minuto fa, invece, l’amata inviata catanese di “DAZN“, ha svelato il segreto del suo “make-up casalingo💄“. Realizzato dai due noti ed altamente professionali make-up artist per le celebrità: Dani Schiavone e Gemma Garuti. Diletta ha così mostrato in ultimis i due risultati, entrambi in un altro ed unico scatto. Il quale è stato definito per la sua naturalezza, ed in men che non si dica, dalle mille “brillantezze”…

Leggi anche —>>> LOL, Fedez irrompe sul cast della seconda stagione e sul segreto di Lillo in scena

Diletta Leotta, l’intimo dall’infinito richiamo e lo strambo commento sulla “nuora”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Sei uno spettacolo indescrivibile” Elisabetta Gregoraci il body di fuoco. Pazzesca – FOTO

L’immortale fotografia, che mostra Diletta intenta a prendere il Sole in totale relax, è stata invece scattata e pubblicata dai lei stessa su Instagram alcuni mesi fa. Eppure sembrerebbe che tale ritratto fotografico non accenni a diminuire i suoi consensi, riscuotendo addirittura un maggior successo ancora adesso.

Ad attirare particolarmente l’attenzione dei suoi fan è stato proprio uno “spiazzante” commento che risale all’inizio della scorsa settimana di aprile… “👏 Complimenti per la nuora 😂😂😂“, scrive così un utente di seguito al suo scatto magistrale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Probabilmente in segno di palese apprezzamento nei confronti del fisico di Diletta… Ma non dimenticando al contempo, quanto bizzarramente, di taggare alcuni esponenti proprio della famiglia dell’attuale fidanzato della conduttrice. L’ormai celebre attore di origini turche, Can Yaman. Che si tratti di una nuova impresa goliardica? Chi può dirlo…