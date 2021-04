L’attrice Laura Torrisi è il frutto di un assoluto concepimento artistico: le sue curve, come in Michelangelo, mettono in pace con il mondo.

L’ex prima donna dell’artista comico toscano Leonardo Pieraccioni, ed interprete catanese di varie pellicole televisive, Laura Torrisi, si mostra sempre più in sintonia con le gemme dell’ambiente. Che lei possa divenire con il tempo, dopo il suo successo come attrice, uno dei più acclamati simboli della vera modernità in accostamento con i fini del “NO PLANET B“. Ovvero, della sapiente guida che ciascun abitante del nostro pianeta dovrebbe ormai prendere in considerazione: la “Guida pratica per salvare il nostro mondo“, resta ancora un mistero…

Eppure, nel frattempo, i suoi ben 1,3 milioni di fan su Instagram pare si stiano apprestando più che mai ad appellarla come una creazione: “Divina 😍❤️“. Scopriamone adesso il motivo e tutti i più salienti dettagli.

Laura Torrisi, meraviglia di curve: come dall’ispirazione di Michelangelo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Fra salvaguardia del nostro Pianeta e voglia di esplorarlo, ed i sempre più da lei sperimentati e salutari hobby che esso ha da offrire, la bellezza mediterranea che caratterizza Laura sembra accogliere ognuna di queste ultime proposte con il giusto ardore.

Nel suo ultimo scatto l’attrice si cimenta in “una passeggiata nel verde” sentendosi “in pace con il mondo 🌿⚡️🔋 (o quasi… 😆)“. Un pizzico di umorismo non guasta mai, soprattutto quando è lei a proporlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

“Te ricordi i tempi delle passeggiate Trentine?“, risponderà all’istantanea verdeggiante dell’amica e collega anche l’attore e regista romano, Andrea Dianetti. Mostrandosi così in vena di ricordi entusiasmanti e da entrambi definiti come “bipolari”, forse proprio per la loro propensione all’avventura…