Dayane Mello, sguardo penetrante e aria da scugnizza infiammano il web – FOTO

Dayane Mello sbanca tutto grazie ad una foto in cui fascino e bellezza si uniscono per un risultato davvero sorprendente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Dayane Mello, grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è diventato un personaggio molto amato e seguito. La bella modella brasiliana di origini italiane deve proprio al padre di tutti i reality show una popolarità ogni giorno sempre più grande. Il bel Paese si è lasciato inevitabilmente travolgere non solo dalla sua bellezza ma anche dal fascino magnetico capace di bucare l’obiettivo.

È questo il caso dell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram dove Dayane ha deliziato il suo milione e passa di follower con un incantevole primo piano. La modella si è lasciata ritrarre con un cappellino che le contiene i lunghi e morbidi capelli scuri. Labbra e occhi la fanno da protagonista infiammando il suo pubblico che non si è certo contenuto nei commenti. In uno ad esempio è stata definita “una vera scugnizza” a voler proprio sottolineare la scelta del grazioso copricapo scuro.

Dayane Mello e il ritorno di fiamma per Mario Balotelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Dayane Mello è una delle modelle più ambite nel mondo della moda grazie alla sua capacità di unire alla bellezza anche l’innato fascino e la travolgente sensualità. Non può certo sorprendere quindi che siano milioni i cuori che sarebbero ben felici di lasciarsi rapire dai suoi occhi scuri. Fra questi c’è stato nel 2010 anche quello di super Mario Balotelli che in quell’anno aveva lasciato la casacca dell’Inter per vestire quella del Manchester City. Una relazione breve ma intensa che ha a quanto pare lasciato i due ancora oggi molto legati. Da un po’ di tempo si vocifera di un ritorno di fiamma tra Dayane e l’attaccante del Monza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

I due sono stati spesso visti insieme e pochi giorni fa la modella sarebbe andata a prenderlo al centro sportivo del club di Berlusconi per poi andare a casa di Galliani. Solo rumors al momento che non hanno trovato conferma da parte dei due interessati. In una recente intervista la Mello ha dichiarato di voler ancora molto bene a Balotelli nonostante le differenze di mentalità.