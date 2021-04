Denise Pipitone, il nuovo dettaglio e la conferma. Il mistero si infittisce

Emergono importanti novità riguardo la scomparsa di Denise Pipitone a distanza di 17 anni dall’accaduto. A Quarto grado tutti i dettagli.

Denise Pipitone scompare il 1 settembre 2004 e da quel giorno non si hanno più tracce della bambina di Mazara del Vallo. Diverse sono state le indagine e le controversie riguardo il caso che ha puntato i riflettori sul piccolo paesino siciliano e ha mobilitato l’Italia intera alla ricerca della bimba di soli 4 anni che si è allontanata dalla casa della nonna e non ha fatto mai più ritorno.

In quest’ultimo mese il caso è salito di nuovo alle cronache poiché in Russia una ragazza di nome Olesya Rostova è andata in una trasmissione a cercare i suoi genitori e molte similitudini avevano fatto credere che potesse essere proprio la figlia di Piera Maggio, speranza che è andata a morire dopo i risultati del test del DNA.

Oggi, a distanza di 17 anni, si indaga ancora e le moderne tecnologie potrebbero fare maggiore chiarezza sul caso.

LEGGI ANCHE —> Denise Pipitone: svolta dopo le forti accuse di Piera Maggio in diretta tv – VIDEO

Importanti novità sulla bambina che potrebbe essere Denise

LEGGI ANCHE —> Chi l’ha visto? torna sul caso Denise. Le intercettazioni compromettenti

Dopo poco più di un mese dalla scomparsa, una guardia di finanza, a Milano, aveva ripreso le immagini di una bambina in compagnia di una donna rom e di un bambino che suonava la fisarmonica.

Quarto grado riprende quelle immagini e lo fa attraverso la comparazione linguistica eseguita dal professor Luciano Romito dell’università della Calabria. La bambina, che la rom ha chiamato Danas, aveva pronunciato questa frase: “Dove mi porti?” e dall’esame linguistico sembrerebbe che l’inflessione sia la stessa di Denise Pipitone, il che farebbe pensare che almeno la provenienza delle due bambine sia quella siciliana.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

E le similitudini non si fermano qui, anche quella dei lineamenti facciali farebbe pensare che Danas e Denise siano la stessa persona. Dove sarà finita però quella bambina?