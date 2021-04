Elenoire Casalegno, la FOTO prima e dopo fa impazzire i fan

Elenoire Casalegno lascia a bocca aperta il suo pubblico con una coppia di foto in cui racconta il prima e dopo ad una notizia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Ormai è più di un anno che l’Italia, e non solo, deve fare quotidianamente i conti con le restrizioni che il Covid ha imposto a tutti. C’è sicuramente paura ancora ma anche tanta stanchezza e voglia di ritorno alla normalità. I personaggi nel mondo dello spettacolo ovviamente non fanno eccezioni e fra chi sembra non poterne davvero più c’è anche la bella Elenoire Casalegno.

La showgirl ha pubblicato una coppia di scatti sul suo profilo Instagram in cui ha voluto ironizzare sulla scelta del coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio. Nella prima foto si può ammirare una straordinaria Elenoire con l’espressione di chi vorrebbe quasi ringhiare tutta la sua rabbia non appena messa a conoscenza della disposizione. Bellissima nel secondo scatto in cui invece esprime tutto il sollievo e la felicità attraverso anche la didascalia in cui ha scritto “burloni, è uno scherzo!”.

LEGGI ANCHE -> Caterina Balivo più sincera che mai ammette: “Lo so, sono una queen!” – FOTO

La vita privata di Elenoire Casalegno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

LEGGI ANCHE -> Amadeus e Giovanna Civitillo in dolce compagnia…ma lei chi è? – FOTO

Elenoire Casalegno è ormai da anni un personaggio molto noto ed amato del piccolo schermo. Proprio la sua grande popolarità inevitabilmente ha portato la sua vita privata molto spesso sulle pagine dei tanti giornali di gossip a far crescere la curiosità è stato di certo anche il fatto che fra i suoi amori molti fanno parte del mondo dello spettacolo. Una delle sue relazioni più conosciute è stata quella durata ben 4 anni con il politico e critico d’arte Vittorio Sgarbi. In seguito si è legata ai cantanti J-Ax, Francesco Facchinetti e all’imprenditore Matteo Cambi. La storia d’amore di certo più importante è stata quella vissuta con dj Ringo da cui è nata la sua unica figlia Swami. Successivamente è stata fidanzata dal 2002 al 2007 con l’ex leader dei Timoria Omar Pedrini.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

All’altare però la showgirl è salita soltanto una volta dicendo sì nel 2014 al direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi da cui però ha divorziato appena due anni dopo. L’ultima relazione nota è stata con l’imprenditore Marcello Corso anche se ultimamente Elenoire viene spesso paparazzata in compagnia di Andrea, di professione broker.