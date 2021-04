Elettra Lamborghini magrissima sfoggia un intimo illegale – FOTO

Elettra Lamborghini dedica il suo sabato pomeriggio a rispondere alle domande dei follower ma le foto che sceglie non passano inosservate

Elettra Lamborghini dedica un po’ di tempo ai suoi follower, quasi 7 milioni su Instagram, e dà a loro la possibilità di fare delle domande. La Twerking Queen non è solita fare queste cose ma in un sabato pomeriggio qualsiasi si è lasciata andare.

Tanti i quesiti che le sono arrivati, diversi a quelli a cui l’ereditiera ha risposto. Tra questi la sua prima reazione una volta saputo di essere positiva al Covid. “Ho pianto tutto il giorno” ha rivelato Elettra. Molte curiosità anche sull’Isola dei Famosi come cosa ci sia sotto la sua sedia in studio. La sua risposta? Con una foto molto simpatica e che fa vedere come Elettra sia davvero una ragazza molto semplice. Della frutta da mangiare appena è possibile durante la pubblicità.

Ha spiegato inoltre anche il motivo per il quale lei siede da sola e lontana rispetto agli altri due opinionisti. Lo aveva fatto già Tommaso Zorzi nel suo Punto Z, ma ora la cantante di “Musica. E il resto scompare” lo ha detto a tutto il suo pubblico. Lei è arrivata in studio per via del Covid in un secondo momento e tre sedie una affianco all’altra, ma con un metro di distanza, non era possibile tenerle nello studio Mediaset. E così lei siede dall’altro lato.

Elettra Lamborghini, selfie allo specchio: forme in primo piano

Tra le tante altre curiosità che hanno chiesto i fan ad Elettra Lamborghini anche una domanda sul suo dimagrimento. In meno di un anno l’ereditiera ha perso ben 10 chili.

Oggi sappiamo che ha un fisico eccezionale, magro ma deliano dalle sue forme giunoniche che tutti amano, davanti e di dietro. Per dimostrare i risultati Elettra ci regala un selfie allo specchio in intimo. Qualcosa di veramente illegale.

Uno slip color carne molto molto sgambato che copre poco o nulla e una fascia bianca, quasi trasparente. Il lato A è abbondante nonostante il dimagrimento, il davanzale della Twerking Queen si fa notare e tutto si ferma di fronte alla sua prorompenza. Lo scatto è eccezionale e severamente vietato ai deboli di cuore.