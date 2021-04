Elisa Isoardi, accuse atroci per pochi euro: il retroscena clamoroso

Elisa Isoardi, fresca dall’uscita da L’Isola dei famosi, ha subito le accuse pesantissime del primo eliminato dalla competizione. Le parole di Akash Kumar ai microfoni di Canale 5

Dopo il ritiro dal reality di sopravvivenza L’Isola dei famosi, la conduttrice Elisa Isoardi è stata investita da un mare di polemiche. La concorrente vip ha addotto come motivazione per l’abbandono dalla competizione il fatto di essere incappata in problemi visivi dovuti a un incidente: un lapillo incandescente le è finito nell’occhio destro. Non ha ritenuto opportuno continuare la sua avventura in Honduras per salvaguardare la sua salute. E’ trapelata l’indiscrezione che potrebbe trattarsi di una scusa; pare che la Isoardi abbia firmato per essere presente solo per otto puntate e che ci sarebbero altri piani per lei a Mediaset.

Dopo questa accusa arrivano altre pesantissime parole contro la presentatrice da parte di un ex concorrente. Cosa è successo.

Elisa Isoardi. Akash Kumar la accusa a Il Punto Z

Il modello indiano Akash Kumar è stato il primo naufrago ad abbandonare definitivamente l’edizione attuale de L’Isola dei famosi. Dopo la sua eliminazione è stato supplicato di rimanere ancora in gioco da Ilary Blasi nella seconda opportunità offerta a Parasite Island. Non c’è stato verso di convincerlo. Tornato in Italia, ha svelato la sua verità a Tommaso Zorzi nella trasmissione Il Punto Z e punta il dito contro Elisa Isoardi.

“Io avrei continuato il gioco, sono stato convinto da lei a non farlo” – ha detto il modello. “La cara Isoardi… bè, contro di lei non ho niente però, non appena ha visto le telecamere, si è avvicinata e mi ha detto che, se ci fosse stata un’altra isola, noi, in quanto rafinados, non avremmo dovuto continuare il gioco. La colpa è mia se non sono rimasto, dovevo ragionare con la mia testa. Ma lei mi ha influenzato e manipolato. Avrei potuto fare una bellissima gara”.

Lo stesso Akash Kumar ha rivelato altri dettagli succulenti che risalgono a prima della partenza verso l’Honduras. “Ho regalato alla Isoardi 2000 euro dei miei vestiti, anche ad Awed. Ho le prove ti faccio vedere fotografie e messaggi” – ha detto a Tommaso Zorzi. Il presentatore de Il Punto Z ha replicato: “Volevi per caso comprarti il loro favore prima di partire?”. Il modello ha risposto: “No, l’ho fatto perché sono una persona generosa”.