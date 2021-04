“Sei la numero uno”, Elisabetta Canalis mostra il fisico: followers stregati – FOTO

Elisabetta Canalis ha condiviso una fotografia pazzesca sui social network: la showgirl indossa un top spaziale e ha il ventre totalmente scoperto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabetta Canalis è una vera e propria star sui social. La showgirl pubblica spesso contenuti molto interessanti, tra video in cui consiglia disparate serie di allenamenti e fotografie in cui mette in mostra il suo incredibile fisico. La nativa di Sassari qualche giorno fa ha rilasciato alcune dichiarazioni a Panorama Wellness in cui ha parlato del rapporto con suo marito Brian. “Per me c’è sempre. Credo di aver scelto bene”, disse la 42enne.

La storica ex Velina di ‘Striscia la notizia’, quest’oggi, ha fatto impazzire tutta la sua platea di seguaci pubblicando una fotografia da brividi. L’outfit è decisamente stravagante ma non sembra impressionare i followers, intenti a guardare altro. Il fisico della classe 1978 continua ad essere seducente e perfetto.

Elisabetta Canalis, fisico in mostra: che bomba

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)



Elisabetta Canalis sa sempre come far innalzare la temperatura sui social network. La nativa di Sassari ha postato una fotografia spettacolare in cui indossa dei pantaloni davvero particolari e strambi ma ha il fisico in bella vista. Il ventre e l’addome della showgirl meritano soltanto applausi.

Il top è striminzito e strettissimi e mette in risalto il suo décolleté. La Canalis copre il suo viso con lo smartphone. I followers attraverso i commenti stanno deridendo la 42enne per l’outfit bizzarro. La maggior parte di loro, tuttavia, sta rilasciando paroline di elogio e di ammirazione. “Sei la numero Uno”, “Wow bella come sempre”, “Anni? Figli? Complimenti”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La Canalis, qualche giorno fa, ha piazzato in rete una fotografia fenomenale in cui ha mostrato il suo imperioso stacco di coscia e le sue forme illegali.