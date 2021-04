Elisabetta Gregoraci lancia l’appuntamento più bello: lei è uno schianto – foto

Elisabetta Gregoraci domani sarà ospite del programma di Rai Uno Domenica In. Ad annunciarlo è stata proprio lei in una Stories di Instagram con uno scatto dove è seduta sulla poltrona dove Mara Venier di solito intervista i suoi ospiti.

L’ex moglie di Flavio Briatore, dunque, rilascerà un’intervista dove farà un bilancio della sua vita personale e lavorativa fino ad ora. La bella conduttrice è reduce dal successo avuto al Grande Fratello Vip. In particolare, durante il reality, ha attirato l’attenzione il suo rapporto particolare con Pierpaolo Pretelli. Un’amicizia molto particolare che, in molti, pensavano si sarebbe potuta trasformare in qualcosa di più.

Soprattutto da parte di Pierpaolo, era palese l’interesse per la showgirl calabrese che, però, sembrava avere già qualcuno fuori dal reality.

Elisabetta Gregoraci: ultime news sulla vita sentimentale

Tutto comunque si è concluso in un nulla di fatto visto che la Gregoraci ha lasciato anche la casa prima del previsto, a dicembre, per passare le vacanze natalizie insieme al piccolo Nathan.

Nessun problema per Pierpaolo che si è potuto consolare con la new entry Giulia Salemi, con cui ancora oggi è in atto una frequentazione.

Per quanto riguarda Elisabetta Gregoraci, si sa poco o nulla sulla sua vita sentimentale. Durante il Grande Fratello Vip si era parlato di una sua frequentazione con il pilota Stefano Coletti.

Un flirt mai confermato da nessuno dei due. Magari domani sarà la volta buona per scoprire qualche dettaglio in più sulla sua situazione sentimentale attuale?

I rapporti con Flavio Briatore attualmente sembrano essere abbastanza distesi, ma nessun ritorno di fiamma all’orizzonte. Non ci resta che attendere la puntata di Domenica In di domani per scoprire se Mara Venier vorrà indagare sui sentimenti della bella showgirl calabrese.