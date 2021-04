Elodie, minigonna e gambe da favola. Instagram in tilt- FOTO

Eloide su Instagram ha condiviso nelle storie una foto che ha mandato in tilt i fan. Indosso una minigonna da capogiro, sfoggia gambe divine.

Gambe da capogiro. Eloide ha stupito i fan mostrandosi in minigonna. Classe 1990, la cantante è attivissima sui social. Sono 2,4 i milioni di follower che ogni giorno la seguono con affetto su Instagram. La cantante condivide con loro scatti di vita personale e professionale.

Indosso una gonna leopardata cortissima sfoggia le affusolate gambe nelle ultime storie mandano in tilt i suoi follower.

Elodie: tra carriera, traguardi e amori

Tra le più talentuose cantanti di Amici, la cantante si è fin da subito distinta per il suo timbro. Nata a Roma, ha iniziato la sua carriera come modella. Ma la sua grande passone da sempre è stata la musica. Proprio per questo ben presto si muove in questo settore partecipando ad XFactor. Tuttavia è stata eliminata nelle prime fasi del format.

La cantante non si è data per vinta tentando la carta di Amici nel 2015. Un secondo tentativo, visto che nel 2009 aveva già tentato di entrare nel talent show.

E’ proprie quell’anno che il programma di Maria De Filippi diventa il suo trampolino di lancio per il suo successo. Arrivata seconda, vince i premi della critica e di RTL 102.5. Il suo album “Un’altra Vita” in cima alla classifica. Ssegue nel 2017 la sua partecipazione al Festival di Sanremo dove arriva ottava con un brano scritto da Emma Marrone. Poi le innumerevoli hit di successo che hanno conquistato negli anni i fan.

Per quanto riguarda la sfera privata, è stata legata al concorrente di Amici Lele Esposito. Dopo la fine della loro storia è ritornata con una sua vecchia fiamma, il deejay Maggino.

Di recente al centro del mirino è finita la nuova storia con il rapper Marracash. A oggi i due sembrano essere molto felici. Un amore nato dalla collaborazione artistica durante la realizzazione del brano “Margarita”.