Taylor Mega non ha più i fan che la sostengono, cosa sta succedendo alla bellissima donna? Qualcosa è cambiato, di cosa si tratta?

Taylor Mega, all’anagrafe Elisia Todesco, è nata ad Udine nel 1993. Modella, influencer e super sportiva, la ventottenne nel corso degli anni è diventata un’icona di bellezza. Su Instagram è seguita da due milioni e mezzo di follower con i quali condivide tante cose: dal tempo libero, allo sport, al lavoro. Il suo sguardo è magnetico con quegli occhi celesti che rimandano alle onde del mare, da far girare la testa. Ma c’è chi tra i fan comincia a pensarla diversamente e non perde occasione di dire la sua.

Taylor Mega: i fan parlano di body shaming -VIDEO

La modella è molto attiva sui social dove si mostra disponibile a dare consigli sull’alimentazione e un buon allenamento, ma non rinuncia a condividere anche momenti di relax, in compagni o da sola. La passione per lo sport è diventata uno stile di vita e anche un lavoro, infatti sul web troviamo un canale dove poter seguire i suoi video di allenamenti. Tra i fan però c’è chi pensa che abbia esagerato. “Sei dimagrita troppo, mangia qualcosa” Scrive qualcuno sotto all’ultimo post, un video in costume in riva al mare. Qualcuno però corre subito a difenderla: “Sei troppo magra, ossa, silicone e muscoli, mangia un po’. Sei dimagrita così tanto da essere diventata brutta, meglio prima, metti qualche chilo. Mari sono pieni di plastica, hanno ragione. – un fan si indigna – ma questo, chiedo per curiosità, non lo chiamate body shaming? no? capito”.

Che Taylor Mega sia dimagrita è evidente, ma questo non significa che abbia perso tutta la sua bellezza. Anzi per l’opinione pubblica rimane comunque una tra le più belle del web.