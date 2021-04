La campionessa di nuoto pubblica uno scatto che cattura l’attenzione di tutti i suoi followers. Impossibile non mettere il like…

Federica Pellegrini regala sempre grandi emozioni al suo pubblico sia dentro che fuori la vasca. Oltre a vincere trofei a suon di bracciate è diventata anche una vera e propria star su Instagram dove sfoggia il suo fisico statuario ma sempre con simpatia e genuinità, caratteristiche che la contraddistinguono e l’hanno consacrata come uno dei personaggi più amati dagli italiani.

Federica è senza dubbio uno dei più grandi orgogli dell’Italia intera, le medaglie che ha vinto sono tutte in bacheca e hanno esaltato la nazione tra olimpiadi e mondiali degli ultimi 17 anni.

Oggi Federica Pellegrini, all’età di quasi 33 anni, è ancora sulla cresta dell’onda e non ha intenzione di abbandonare subito il nuoto tanto che si sta preparando per le ultime Olimpiadi dove ancora può dire la sua. Dopodiché sarà pronta per dedicarsi alla famiglia e appendere il costume al chiodo.

Federica dopo gli allenamenti: che fisico!

In questo scatto la bella Pellegrini mostra il suo fisico davanti allo specchio con uno scatto dove indossa il costume da allenamento.

Il costume è intero, blu elettrico e Federica senza un velo di trucco e con i capelli bagnati all’indietro mostra quanto è bella in tutta la sua naturalezza.

Un piacere per gli occhi e per il cuore di chi, amante di questo sport, è rimasto conquistato dai successi di Federica.