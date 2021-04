Sabrina Salerno ha condiviso con i fan uno scatto in cui si è mostrata radiosa. Il look sportivo ha conquistato i fan.

Sabrina Salerno si è mostrata in tenuta sportiva sui social. Il look a lasciato i suoi 838 mila follower senza fiato. Indosso un reggiseno rosa e leggings neri, la conduttrice e cantante sfoggia il fisico longilineo.

Alle sue spalle un ambiente medico. Nella didascalia al post Sabrina racconta di star proseguendo il suo percorso con Onda. Si tratta di una tecnologia che permette di intervenire sulle adiposità stimolando il tessuto connettivo.

“Oggi scelgo di dedicarmi all’addome. Buon sabato”, le parole della Salerno. Subito è tripudio di like. I fan nei commenti si scatenano apprezzando la bellezza della conduttrice.

Sabrina Salerno è attivissima sui social. Su Instagram condivide la vita personale e professionale. Intanto nelle storie di oggi racconta come si stanno diffondendo profili falsi apparsi sui social che utilizzano le sue foto. La conduttrice ha segnalato ai fan la presenza di queste pagine false che ipotizza essere create da una stessa persona.

Sabrina Salerno: gli innumerevoli furti digitali della sua identità

“Che sfigato che sei”, il commento della conduttrice. La Salerno è stata protagonista in passato di svariati furti d’identità. In particolare negli scorsi mesi era stato creato un profilo fake sul social russo VK. In quell’occasioni era stata pubblicata una sua foto in cui abbracciava il figlio a cui era unita una didascalia allusiva.

La Salerno ha agito per vie legali denunciando il furto dell’identità alla polizia postale. L’evento ha sconvolto molto la conduttrice ligure. Innumerevoli i commenti da parte dei fan in suoi sostegno.

La Salerno è molto amata dal pubblico. Nata a Genova nel 1968, è cantante, attrice e showgirl. Il suo esordio risale agli anni ’80 in primis sulla scena musicale.

Di seguito ha intrapreso la carriera nel mondo della televisione, del cinema e del teatro.