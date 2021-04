L’influencer ha condiviso una foto su Instagram in cui appare bellissima e sensuale con indosso un corpetto strettissimo

Guendalina Tavassi è sensuale e magnifica su instagram, ha condiviso una foto in cui appare magnifica e sensuale. I suoi fan vanno in delirio e commentano sotto alla foto:”Sei figa in tutte, voglio la tua bellezza”. C’è chi però non apprezza le foto troppo spinte della Tavassi:“Non capisco queste foto volgari ogni volta mah”. La Tavassi si mostra sempre sensuale nelle sue foto su Instagram, non è difficile per lei perché è molto procace ma non ha tutti piace il continuo esibizionismo del suo corpo.

Guendalina Tavassi single e sexy più che mai

La Tavassi si è separata dal marito mesi fa, i due hanno provato a sistemare le cose ma non è andata bene. Al momento vivono ancora insieme per il bene dei figli e a causa del covid, ma non stanno più insieme. La Tavassi su Instagram è più sexy che mai tra corpetti attillati e pantaloni stretti di pelle, mette in mostra l’addome e il seno facendo impazzire i suoi follower. Infatti gli utenti rispondono ai suoi post con questi messaggi:”Sempre più convinto che tu sia la donna e la mamma più bella del mondo Guenda”. “Che fisico perfetto”, “Saresti la musa perfetta per molti artisti”.

L’influencer quando ha parlato della fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte, ha spiegato che la ragione che l’ha portata a prendere quella decisione è stata dovuta ad alcuni comportamenti del marito che negli anni si sono ripetuti più volte, e questa volta lei ha preso una decisione definitiva. La Tavassi non ha mandato giù degli episodi che non ha svelato ma per cui ha detto che non dormivano più insieme. Non ha mai spiegato nel dettaglio cosa sia successo ma ha fatto intendere che i due erano separati in casa già da molto tempo.

Mentre lei appare convinta e sicura della sua scelta, lui ha tutt’altro atteggiamento. Non si è tolto la fede e ha anche spiegato ai followers il motivo. Sarebbe che lui la considera anche sua moglie, è la mamma dei suoi figli e finché non uscirà definitivamente dalla sua vita e firmerà le carte del divorzio sarà sempre sua moglie.