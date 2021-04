Guendalina Tavassi serie di FOTO, ma alcuni commenti sono da denuncia

Guendalina Tavassi ha condiviso su Instagram una serie di foto in cui si è mostra bellissima. Ma alcuni commenti mettono in subbuglio il suo profilo.

Top nero in pelle, scollatura esplosiva e pantaloni bianchi a vita alta. Guendalina Tavassi ha condiviso una serie di scatti su Instagram in cui si è mostrata bellissima. Sguardo ipnotico e occhi profondi, ha stupito il suo milione di follower. Subito è boom di like. Nei commenti i fan si scatenano. Molti scrivono complimenti bollenti nei confronti della showgirl.

Oltre le parole di apprezzamento, spuntano frasi molto provocatorie sulla sensualità della Tavassi. C’è chi punta il dito contro gli scatti e il look scoperto di Guendalina. Inoltre alcuni utenti attaccano i suoi ritocchi estetici.

Guendalina Tavassi: tra carriera, separazione e social

35 anni, Guendalina è nata a Roma. La sua non è stata un’adolescenza semplice a causa della separazione dei genitori. A soli 17 anni è diventata mamma di Gaia.

Il suo nome diventa noto in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello 11. Di seguito appare in programmi come opinionista e showgirl. Prende poi parte all’Isola dei Famosi e a Tale e Quale Show.

Nel 2013 si è sposata con Umberto D’Aponte. La coppia ha dato alla luce Chloe e Salvatore. Lo scorso marzo, per via di una profonda, crisi i due hanno annunciato la separazione in casa. La vicenda ha accesso il gossip e per diverse settimane è stata al centro del mirino. Ad oggi l’ex sembra essere ancora innamorato di Guendalina.

Accanto alla carriera televisiva, Guendalina ha gestito un ristorante a Roma. Inoltre è diventata una nota influencer. Sovente collabora con famosi brand promuovendo prodotti.