“Il pesto di piselli” la ricetta di Benedetta Parodi-VIDEO

Benedetta Parodi cucina in diretta su Instagram un pesto di piselli buonissimo, spiega quali ingredienti usare e la modalità. Nella didascalia scrive:“Un piatto vegetariano amatissimo anche dai bambini. Oggi vi faccio vedere tutti i passaggi per preparare questo sugo super veloce goloso e light”. Servono 250 gr di piselli, pinoli, parmigiano, menta, aglio e sale. Per prima cosa ha fatto lessare i piselli surgelati per 4-5 minuti. Li mette poi nel frullatore con due cucchiai di pinoli, due foglie di menta o basilico. Poi aggiunge l’aglio, non troppo, e poi parmigiano. Aggiunge acqua di cottura dei piselli, sale e frulla tutto.

Benedetta Parodi sempre in cucina a casa con le sue ricette

La Parodi cucina per lavoro ma anche per hobby. Su Instagram condivide le sue ricette casalinghe con il popolo di Instagram che apprezza molto. Tra il pesto di piselli e un rotolo di spinaci, sono tante le ricette per tutti i giorni che sono utili da conoscere. Le sue ricette sono facili, veloci e deliziose. Per fare il rotolo di spinaci ad esempio occorrono, 500gr di spinacini, 200gr formaggio spalmabile, 200gr di salmone affumicato, 100gr di parmigiano e 50gr di creme fraiche o robiola. Poi occorrono 5 uova, burro, latte, noce moscata e un limone. Prepara poi un delizioso hamburger con mozzarella di bufala, pomodori e pesto.

I suoi follower apprezzano molto le sue ricette e lo scrivono nei commenti:”Il pesto appare delizioso..lo provo sicuramente. Mi piace molto anche la pentola della pasta, posso chiederti la marca. Grazie mille e buona giornata. Complimenti per le tue ricette sempre buone”. Anche Sandra Milo commenta sempre i post della Parodi:”C’è sempre da imparare qualche nuovo piattino gustoso da te! P.S. Di a tua figlia che per età io sono una boomer. Tu sei una pischella come direbbe tuo marito Fabio da buon romano”.

Poi nei commenti qualcuno chiede se può aggiungere qualcosa alla ricetta e anche dei consigli per la preparazione:”Un pochino di ricotta diluita? Ma non rimangono le bucce? comunque da provare”. Insomma le ricette della Parodi sono un successo sia in televisione che da casa sua.