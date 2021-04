Isola Dei Famosi, cambia il giorno delle puntate: la novità clamorosa

Il reality show più selvaggio di Canale 5 cambia tutto. Infatti è ora ufficiale che la messa in onda non andrà più in onda di giovedì, svelati i motivi.

L’Isola dei famosi è uno dei programmi di punta di Canale 5 di questa primavera. Infatti, dopo il grande successo riscosso dal Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che grazie al record di ascolti si è protratto per quasi 6 mesi, ora Ilary Blasi accompagna il pubblico di Canale 5 attraverso le avventure dei naufraghi in Honduras.

Tuttavia qualcosa è pronto a cambiare ed ora è arrivata l’ufficialità: dopo lo sbarco di quattro nuovi concorrenti, ossia Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante e Manuela Ferrara, si attendono altre evoluzioni.

Questa volta però non stiamo parlando di nuovi arrivi (seppure si attende di capire se Ignazio Moser sarà uno dei prossimi concorrenti), piuttosto di un cambio di programmazione.

Motivi del cambio di programma

L’Isola dei Famosi da quando è iniziata va in onda tutti i lunedì e giovedì sera ma nelle ultime settimane c’è stato un intoppo.

Infatti, è partita anche l’edizione di Supervivientes, la versione spagnola alla quale sta prendendo parte Valeria Marini, che viene trasmessa in Spagna anch’essa il giovedì sera.

Questo crea non pochi problemi logistici e così la produzione italiana ha deciso di traslocare al venerdì, prendendo il posto di Felicissima sera di Pio e Amedeo che la prossima settimana giunge alla sua ultima puntata.

Dunque nessun cambiamento drastico dovranno aspettarsi i fan dell’Isola che proseguirà comunque con il suo doppio appuntamento settimanale.