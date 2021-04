La Vita In Diretta, cambio alla conduzione per la prossima versione

Per la versione estiva de “La Vita In diretta” c’è un grande ritorno. I dettagli

La Vita in Diretta, novità in arrivo per il veterano format targato RAI. Proprio in queste ore infatti sarebbe emersa una nuova ipotesi circa la conduzione che non sarebbe più affidata ad Alberto Matano, giornalista ormai di punta per la televisione pubblica, ma si vocifera di un ritorno di Gianluca Semprini. Il giornalista 50enne di Roma, infatti curerebbe la versione estiva del programma a tre anni dall’esperienza RAI.

Ancora incertezze invece su chi affiancherà Semprini: non si sa se tale ruolo sarà ricoperto da Emma D’Aquino o Laura Chimenti, entrambi volti amati del Tg1 e che potrebbero abbracciare questa nuova esperienza. Qualcuno avrebbe visto in questa conduzione dei “problemi” dato che i tre professionisti – affermati giornalisti – non avrebbero maturato tanta esperienza nella televisione dell’intrattenimento, il che fa suscitare dubbi sulla versione extra large del programma suddiviso in due grandi contenitori, uno dedicato all’informazione (punto forte per i tre giornalisti) ed uno più incline allo spettacolo.

La Vita in Diretta, Alberto Matano sconfitto dalla D’Urso

Pochi giorni fa La Vita in Diretta si è reso protagonista di un evento non tanto positivo per il format: il calo di ascolti. Almeno, questo è quanto emerso dai dati Auditel divulgati nella giornata di ieri. Giovedì 24 infatti Alberto Matano è stato “sconfitto” da Barbara D’Urso. Il suo Pomeriggio Cinque ha battuto il concorrente RAI.

Il successo, divulgato dalla stessa Barbarella dal suo profilo Instagram non è passato affatto inosservato.

Ovviamente continua ad essere una sfida ad armi pari, i risultati si vedranno nel tempo.