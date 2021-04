“Che labbra meravigliose” Roberta Morise, la sua FOTO li fulmina tutti

Roberta Morise, l’ex di Carlo Conti ultimamente è raggiante e solare. Nuovi progetti in vista? Scopriamo insieme qualche curiosità

Roberta Morise sembra proprio aver dimenticato una volta per tutte il passato. L’ex di Carlo Conti è diventata una donna meravigliosa, solare, raggiante e piena di vita. Dopo la relazione con il conduttore della Rai e il successo dell’Eredità, la showgirl ha deciso di voltare pagina ed oggi si gode una nuovo capitolo insieme al suo amore Giulio Fratini. “La sintonia tra noi è stata immediata – ha rivelato in un’intervista al settimanale Oggi – Ci siamo poi incontrati a Milano e, sebbene fossimo entrambi con la mascherina, ci siamo piaciuti all’istante – ha raccontato – Non pensavo si potesse rimanere imbrigliati in uno sguardo appena incrociato, eppure a me è capitato”.

Roberta Morise: sguardo intenso per l’ex di Carlo Conti

Seguita da novantanove mila follower, Roberta Morise oltre ad essere una conduttrice televisiva e una showgirl è diventata oggi un’influencer. Più di duemila foto fanno da cornice alla sua bellezza e i suoi scatti sono ormai diventati virali. Una donna dalle mille sfumature che non perde occasione di mostrare ai fan ogni giorno una parte di lei. Dal lavoro al tempo libero, da sola o in compagnia. E’ un modo per interagire e creare un rapporto di fiducia e stima con tutte quelle persone che la supportano e la ammirano da anni. L’ultimo post è un selfie: labbra in primo piano e sguardo fisso all’obiettivo.

I seguaci non possono fare a meno che lasciare commenti positivi sul suo conto. In un batter d’occhio è boom di like e messaggi che arrivano dritti al cuore.