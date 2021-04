Svelate importantissime novità sulla seconda stagione di “LOL – chi ride è fuori”. Poi il suo padrino, Fedez, racconta il segreto di Lillo…

Dopo l’imprevedibile e disarmante successo della prima stagione del reality “LOL – Chi ride è fuori“, fanno capolino una lunga serie di altrettanto attese novità sulla seconda stagione, quanto su inediti retroscena della prima. Il tutto è accaduto con più precisione nel mentre dell’ultima puntata con il “Muschio Selvaggio Podcast“, dinamico loop di sketch comici che ha visto come suoi protagonisti questa volta oltre a Fedez e Lillo, anche Angelo Pintus con la sempre più amata presenza del giovano autore, ma dall’irresistibile senso dell’umorismo, Luis Sal…

Leggi anche —>>> Lol – Chi ride è fuori, Chi è Caterina Guzzanti: biografia, carriera, curiosità dell’attrice

Fedez, sulla seconda stagione di LOL e sul segreto di Lillo in scena…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LOL Chi Ride è Fuori (@chiridefuori)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Concepita da Michelangelo“ Laura Torrisi è un fisico che non si discute – FOTO

Confermata ufficialmente con dinamismo e gioia la seconda stagione di “LOL”, adesso toccherà fare i conti con il grande clamore dei suoi telespettatori riuscendo a superare in tal modo, giocando in anticipo, le loro già ben piazzate previsioni. Una sfida complessa per i comici che prenderanno il posto degli adoratissimi veterani. Lo stesso Lillo, alle affermazioni di Fedez sulla questione, si troverà d’accordo.

Verrà inoltre svelato più avanti anche uno dei segreti di Lillo, alias “Posaman“. Pur ammettendo come adesso sia più semplice, d’altro canto per loro. Lillo afferma che ormai sono stati resi pubblici i fini del programma. “Noi siamo andati alla cieca“, ha continuato l’artista comico, concludendo: “quando sei il primo non sai nulla“. Dunque, quando si tratta di divertimento, l’arma vincente pare si possa sintetizzare nella più assoluta spontaneità. Da qui il successo dell’atipico supereroe.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Infine, l’esilarante reality pare che non sia stato realizzato, come molti avevano immaginato fino ad adesso, nelle sei ore complessive, ma in due giorni distinti. Nel primo hanno fatto capolino i comici, presentandosi tra loro, poi il giorno successivo, dopo una cena di gruppo si sono tenute le riprese della gara.