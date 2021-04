Luisa Corna a Yeslife: “Vi racconto l’esperienza più importante della mia vita”

Intervista esclusiva a Luisa Corna, cantante di fama internazionale che con la sua musica ha fatto emozionare generazione dopo generazione

Artista a trecentosessanta gradi, Luisa Corna è una cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella. La sua più grande passione? La musica che per lei è terapeutica. Il suo è stato un percorso di consapevolezza, dall’esordio fino ad oggi sempre pronta a regalare emozioni ai suoi fan. Ecco cosa ha raccontato ai microfoni di Yeslife.

Ciao Luisa, presentati ai nostri telespettatori

Ciao sono Luisa corna.

Descriviti con tre aggettivi

Sognatrice, perfezionista e timida.

Il tuo libro preferito

ho amato moltissimo Un tram chiamato Desiderio di Tennessee Williams, poi adoro moltissimo le poesie quindi direi Libro poesie di Pablo Neruda.

L’ultimo libro che hai letto

Il valzer degli addii di Milan Kundera.

Il tuo punto debole

La timidezza.

Il giorno più bello della tua vita

Professionalmente parlando penso quando sono salita sul palco dell’Ariston e credo l’ultima serata quando ero un po’ più rilassata.

Il tuo più grande rimpianto

Non aver conseguito la laurea in psicologia.

La tua canzone più bella

Senza un noi.

Che cos’è per te la musica

La musica per me è sempre stata terapeutica. Come ti dicevo essendo timida oggi credo che sia proprio, mi aiuta moltissimo in questo, e penso che sia anche la parte di me, quella più istintiva quella più emotiva.

Concerto o Sanremo?

Beh in questo periodo direi che già realizzare un concerto sarebbe insomma una grande conquista.

Per te i fan sono

Un valore, penso siano la benzina per poter proseguire un percorso

Con chi vorresti cantare in questo momento

Tiziano Ferro.

Hai mai dimenticato le parole di un brano durante un concerto?

Sì è capitato l’anno scorso. Ho avuto totalmente un vuoto, meno male vicino a me c’era un musicista che insomma mi ha suggerito una parola.

La cosa che ti dicono più spesso

Quando torni in tv a cantare?

La cosa più strana che ti sia mai capitata

Ho sognato la trama di un libro che poi ho voluto realizzare. Una fiaba musicale per bambini Tofu e la magia dell’arcobaleno ed è stato proprio tramite questo sogno.

La tua paura più grande

Rimanere chiusa in ascensore.

Il tuo prossimo viaggio

Mi piacerebbe andare in Giordania a visitare il sito archeologico di Petra.

Chi temi di più

Le persone invidiose, le persone cattive d’animo.

Il tuo outfit preferito

Leggings e scarpe da ginnastica

Cucini ?

Sì.

Piatto preferito

Spaghetti allo scoglio.

Cosa consiglieresti ai giovani d’oggi?

Ai giovani consiglierei di fare una vita maggiormente, diciamo, sociale meno social

I tuoi progetti futuri

A breve uscirà il mio secondo singolo tratto dall’album Le cose vere e attualmente stiamo realizzando il videoclip. Poi naturalmente siamo in attesa di ripartire con concerti dal vivo.

Un saluto ai lettori di Yeslife

Vi auguro di trovare sempre la forza di raggiungere le vostre mete anche quando il vento sembra poco propizio e magari soffia contro.

BEATRICE MANOCCHIO