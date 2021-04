“Maltrattami”, l’effetto di Maria Pedraza sui fan non ha precedenti – FOTO

Maria Pedraza non arretra di un millimetro. Il suo successo è sempre maggiore ed i fan sui social impazziscono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

È giovanissima eppure è una delle attrici più famose in Europa. Classe 1996 e originaria di Madrid ha raggiunto l’apice del successo con due seguitissime serie tv andate in onda su Netflix: Toy Boy e La Casa di Carta.

Parliamo di Maria Pedraza, l’attrice e ballerina spagnola che oggi sui Instagram vanta quasi 12 milioni di follower che la seguono. Molti di questi sono fan italiani che dopo le prime serie de La casa di carta sono letteralmente impazziti per lei. Sicuramente il successo che ha nel nostro Paese non è minimamente paragonabile a quello in Spagna, che se anche c’è stato è decisamente minore rispetto a quello che può vantare da noi.

Il sogno nel cassetto di Maria Pedraza era diventare ballerina classica di professione. Un sogno che non si è mi avverato a causa di alcuni infortuni anche se resta comunque una brava ballerina, candidandosi come un’artista completa. La recitazione, infatti, è stata una sorta di ripiego. La sua carriera è nata un po’ per caso e oggi le ha permesso di raggiungere l’apice del successo.

LEGGI ANCHE -> Monica Bellucci resta la vera “queen”: spacco audace e pizzo. Un sogno – FOTO

Maria Pedraza, è successo sfranato per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo torna in studio, selfie dall’alto che ti fulmina – FOTO

E il successo di Maria Pedraza è così forte che basta poco per lei e subito il suo pubblico esplode. Una delle sue ultime foto su Instagram nel giro di sole 6 ore ha sfiorato i 750 mila like. Per non parlare dei commenti, i fan sono letteralmente impazziti.

Per cosa? Uno scatto nemmeno poi tanto hot. La bella attrice spagnola è appoggiata alla finestra, mette le dita nei passanti dei jeans che si abbassano leggermente, l’addome si contrare ed “entra dentro” e la pancia sembra quasi incavata. Il top è corto e l’effetto è davvero d’impatto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Capelli sciolti, labbra rosso fuoco e occhi azzurri di ghiaccio che spuntano tra il mascara nero delle sopracciglia e si fanno notare. Tra tanti commenti spicca quello di un utente che non ce la fa a resistere e le impreca: “Maltrattami”. Così bella Maria Pedraza che i fan arrivano a chiedere anche questo. Un ennesima conferma di successo sfrenato.