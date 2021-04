Martina Miliddi a Verissimo parla di Aka7even: il retroscena della rottura. L’ex ballerina di Amici, oramai fuori dal programma, ha raccontato cos’è successo con il cantante nella scuola

Martina Miliddi è stata una delle ballerine più amate di questa ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ospite a Verissimo, ha avuto modo di raccontare a Silvia Toffanin quello che è successo con Aka7even all’interno della scuola. I due avevano intrapreso una relazione che tra alti e bassi stava proseguendo a gonfie vele, ma poi qualcosa è cambiato all’improvviso.

Martina Miliddi, protagonista di Amici 20: oggi ospite a Verissimo

“È stata una parte del mio percorso importante, lo porto sempre con me” ha esordito così. “È una storia un po’ in pausa, comunque sia sono in un buon rapporto con lui e gli auguro qualsiasi cosa di bello possa accadergli. Ad oggi sono innamorata di me, della mia vita e della danza, di quello che mi aspetta, sto dando spazio a questa parte. Ha fatto parte di questo mio percorso ad Amici ed è stato davvero importante, non era solo una infatuazione. Tengo ancora a lui, siamo legati e non mi pento di nulla di quello che è successo“.

“Si era tanto raffreddato il nostro rapporto nell’ultimo periodo” ha continuato. “Se è una storia che continuerà o rimarrà lì? Credo che rimarrà lì perché l’ho fatto soffrire tanto e non volevo“.