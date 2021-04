Melissa Satta, labbra carnose ed espressione in estasi…esagerata! – FOTO

Melissa Satta sconvolge il suo sempre più folto pubblico con una foto in cui è una vera apoteosi di fascino e sensualità

Melissa Satta con l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram non solo vince tutto ma fa anche saltare il banco. La bella showgirl infatti ha lasciato i suoi quasi cinque mila follower letteralmente allibiti con uno scatto in cui trasuda tutta la sua sensualità. Nell’immagine Melissa si è lasciata ritrarre in primissimo piano facendo diventare così le sue labbra carnose i protagonisti assoluti della foto. A far temere la camicia di forza ai suoi fan è però l’espressione del suo volto che è di straordinaria estasi.

Nello scatto si può scorgere della sabbia finissima su cui Melissa è distesa, si può quindi immaginare che a donarle tanto piacere siano i caldi abbracci del sole. Con questa foto l’ex signora Boateng è riuscita nel giro di pochissimi secondi a fare il pieno di cuoricini e di commenti di fan decisamente in delirio. Un vero colpo al cuore che sarà difficile da dimenticare.

Una nuova vita per Melissa Satta

La vita privata di Melissa Satta è stata per anni indissolubilmente legata al mondo del calcio grazie alle due importanti storie d’amore vissute con famosi sportivi. Nel 2006 l’ex velina di Striscia la notizia è stata legata sentimentalmente per ben 5 anni con il bomber della Nazionale Christian Vieri. In seguito Melissa ha iniziato una relazione con Kevin-Prince Boateng che sposerà nel 2016 due anni dopo la nascita del piccolo Maddox, il piccolo ha da poco festeggiato sette anni. Un matrimonio fatto di alti e bassi che si è definitivamente concluso lo scorso anno. La coppia, anche per amore del figlio, è rimasta ovviamente in ottimi rapporti ma per Melissa sembra sia arrivato il momento di voltare definitivamente pagina.

Da qualche mese è stata spesso paparazzata in compagnia dell’imprenditore Mattia Rivetti rampollo di Stone Island. Dopo che inizialmente i due non avevano voluto confermare l’amore nato ormai sembra che si siano decisi finalmente ad uscire allo scoperto. Melissa è stata infatti spesso fotografata in giro per Milano intenta a scambiarsi baci ed abbracci alla luce del sole con il suo nuovo fidanzato.