Michelle Hunziker, il primo piano della perfezione: bellezza senza confini – FOTO

Michelle Hunziker lascia i fan senza parole con l’ultimo scatto su Instagram, il primo piano è un’opera d’arte: un incanto

Dopo le accuse di razzismo che hanno colpito Michelle Hunziker e Gerry Scotti, per le quali la conduttrice ha proclamato le sue scuse, dichiarando la sua totale estraneità ad ogni forma di discriminazione, è finita ancora una volta nell’occhio del ciclone.

Le polemiche sono state causate da un “ritocco” di troppo in una foto pubblicata sul social che non è sfuggito agli utenti, ma ne è uscita con la simpatia che la contraddistingue, in una delle sue battute che annienta ogni tipo di critica.

Con l’ultimo scatto postato su Instagram dimostra che non non ha bisogno di tali mezzi per stupire. Infinita bellezza, lascia interdetti i fan con un primo piano del suo assoluto splendore.

Michelle Hunziker, splendore e incanto

Coperta dalla lussuosa sciarpa che ne esalta il fascino, Michelle Hunziker splende in totale semplicità. La sua firma è la peculiare chioma bionda, accompagnata dallo sguardo dolce e intenso, che conquista tutti.

Lineamenti perfetti come disegnati, il suo primo piano rappresenta un’opera d’arte. Semplicemente perfetta in ogni sua linea, non ha bisogno di esibire il corpo o ritoccarlo per sedurre e riaffermare il suo primato in termini di eleganza.

Una qualità che si aggiunge alle molte altre per le quali risulta così amata dal pubblico. Nonostante le caratteristiche da femme fatale, Michelle si è infatti sempre differenziata per simpatia e genuinità.

Adorata da uomini e donne, il successo social della conduttrice rispecchia quello televisivo. Vanta uno dei profili più seguiti in Italia, con 4,9 milioni di follower che la seguono quotidianamente.

Il suo ultimo post, con il quale augura un buon weekend ai fan, ne è una conferma. Primo piano di puro splendore, incanta il social e conquista in poco tempo più di 37 mila like.