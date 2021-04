Nunzia De Girolamo continua la sua scalata verso il successo e sui social fa impazzire tutti, la conduttrice ha fatto centro

Nunzia De Girolamo non la ferma più nessuno, dopo aver abbandonato il mondo della politica e essersi dedicata interamente alla televisione, stupisce i fan con foto e video sui social. Ormai Instagram fa parte della sua routine e non rinuncia a condividere post di alcuni momenti a lavoro o privati. I suoi outfit sono unici, la conduttrice è elegante e sensuale. Ciao maschio, il programma che conduce, le ha fatto voltare pagina e cambiare completamente vita. Una svolta!

LEGGI ANCHE>>>Nunzia de Girolamo, in mezzo alla natura il vestitino è cortissimo e lei è incantevole – FOTO

Nunzia De Girolamo: quanto è cambiata la conduttrice?

LEGGI ANCHE>>>Nunzia De Girolamo, confessione pubblica sui social: “Voi che dite?” Sguardo magnetico – FOTO

Irriconoscibile, il mondo della televisione l’ha cambiata totalmente e i fan adorano tutto questo. Loro sono aumentati a vista d’occhio soprattutto su Instagram dove è seguita da cento mila follower che non perdono occasione di farle i complimenti e ammirarla per il suo talento e capacità. Anche se la partenza del programma Ciao maschio era iniziata con il piede sbagliato, oggi la De Girolamo ha ingranato alla grande e la trasmissione è un successo. Così prima di ogni episodio, Nunzia pubblica una foto da dedicare ai telespettatori e l’ultima è meravigliosa. Da quando è diventata così sensuale? “Che fate? Io faccio la prova abiti per domani… sapete che questo verde mi ha quasi convinta?”. Scrive sotto al post.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Una camicia verde di raso dalla scollatura esagerata, i gioielli che non possono mai mancare e quel sorriso irresistibile. Non manca proprio nulla e Nunzia è pronta a scendere in pista.