Paolo Ciavarro si racconta a Verissimo: “Il rimpianto più grande della mia vita”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato ospite di Silvia Toffanin insieme a suo padre Massimo

Paolo Ciavarro è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti della penultima edizione del Grande Fratello Vip. Decise di partecipare per farsi conoscere come persona singola e non più come figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, ma è anche vero che nella casa più spiata d’Italia è riuscito a risolvere tanti aspetti del rapporto con i suoi genitori. Oggi Paolo è un uomo felice, realizzato, fidanzato con Clizia Incorvaia e con mamma e papà le cose vanno a gonfie vele.

Paolo Ciavarro, protagonista del Grande Fratello Vip e di Forum: oggi ospite a Verissimo

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Paolo oggi insieme a suo padre Massimo ha raccontato un po’ la loro vita, quanto è stato difficile crescere con due genitori separati e come hanno fatto Eleonora e Massimo per far sentire entrambi la propria presenza nella vita del piccolo Paolo. Sono sempre stati una famiglia normale, un po’ fuori dal comune ma come tutti gli altri. Infatti Massimo ha raccontato di quanto abbia sofferto quando suo figlio Paolo ha deciso di non impegnarsi per crescere nel mondo del calcio.

“Per me è stata una lezione di vita perché non capivo quanto fossi bravo” ha confessato Paolo. “Ad oggi è il rimpianto più grande della mia vita“.