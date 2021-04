Riconoscete questa bambina? Ora è un’atleta e influencer – FOTO

Bellissima già da piccola, Valentina Vignali una promessa del basket e tra le più seguite sui social, da bambina ad oggi, quanto è cambiata?

Classe 1991, riminese, cestista e modella. Valentina Vignali è un’influencer che con la sua bellezza e un fisico fuori dal comune ha conquistato milioni di follower diventando una tra le più seguite del web. Una ragazza semplice e naturale che non ha bisogno di tanti filtri o trucco per farsi notare dal pubblico. Lo sport è la sua vita, ma non rinuncia di certo a togliersi qualche sfizio.

Valentina Vignali: com’era da piccola? – FOTO

Valentina Vignali proprio ieri sera ha pubblicato su Instagram una serie di foto in cui mostra alcuni momenti della sua infanzia. Non ha paura di far vedere il suo passato, non ha nulla da nascondere ed è per questo che i fan la adorano. Con loro ha ormai instaurato un rapporto di fiducia e rispetto reciproco tanto che il web vuole sapere tutto su di lei: dal suo passato al futuro. Così la ragazza non perde occasione di dedicare del tempo ai follower rivelando anche i segreti più intimi. Tipo che da piccola portava l’apparecchio ed è per questo oggi ha dei denti bellissimi. Insomma è molto autoironica ed ogni tanto ci scherza su.

“Modella già da piccola” scrive qualcuno; “Mamma mia che occhi” aggiunge qualcun altro. In effetti la Vignali era già bellissima fin da bambina, i lineamenti marcati sono diventati poi il suo punto forte, per non parlare dei suoi occhi grandi che conquistano chiunque la guardi.