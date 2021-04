Rita Pavone, ospite a Top Dieci. La rivelazione: “Lo devo a Teddy Reno”

Rita Pavone è stata ospite della prima puntata della seconda edizione del programma Top Dieci, in onda ogni venerdì sera su Rai Uno. Ha aperto una finestra sul suo mondo nel simpatico dialogo con Carlo Conti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TOP DIECI OFFICIAL (@topdieci_official)

E’ partita ieri sera, venerdì 23 aprile, la macchina della seconda edizione del varietà Top Dieci, condotto da Carlo Conti. Il format prevede l’agguerrita gara tra due squadre composte da personaggi famosi che si sfideranno per scoprire classifiche su argomenti tra i più disparati sui gusti degli italiani: dal cinema alla musica, passando per la moda, le abitudini, i consumi e curiosità che riguardano la nostra storia degli ultimi 60 anni. I primi a competere sono stati Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi contro Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci.

Ospiti della serata sono state le cantanti Giorgia e Rita Pavone. Quest’ultima, intervistata dal padrone di casa, Carlo Conti, ha raccontato aneddoti incredibili della sua lunga carriera.

Rita Pavone a Top Dieci: le sue classifiche personali

Ospite del programma Top Dieci, Rita Pavone ha raccontato ieri sera tante curiosità che la riguardano e che forse non tutti conoscono. Il suo piatto preferito? Il risotto alla milanese. La sua canzone del cuore (non del proprio repertorio)? Pensieri e Parole di Lucio Battisti. Ha poi raccontato quali sono stati i momenti più indimenticabili della sua vita: l’incontro con Ella Fitzgerald e Duke Ellington, l’Olympia di Parigi nel 1972 e, ovviamente, la nascita dei suoi figli.

L’incontro con Elvis l’ha segnata in maniera indelebile. Si trovava a Nashville e lui la riconobbe, dicendole in inglese: “Ma io ti conosco. Sei la famosa cantante italiana” – e le diede un buffetto sulla guancia.

Carlo Conti ricorda quali sono state le canzoni della Pavone che hanno venduto di più, invitando i concorrenti vip a ordinarle per popolarità: Che m’importa del mondo, Viva la pappa col pomodoro, La partita di pallone, Come te non c’è nessuno e Cuore. Difficile sfida in quanto tutti i brani sono super famosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita Pavone Official (@ritapavoneoffic)

Al primo posto risulta essere Cuore. Rita Pavone ha ricordato l’uscita del brano con queste parole: “Fu Teddy Reno a imporsi in quell’occasione, dal momento che proprio lui aveva l’ultima parola, in quanto discografico”. I suoi produttori non volevano fargliela incidere, lo ritenevano un pezzo ‘troppo adulto’ per lei. La Pavone e Reno si sposarono il 15 marzo 1968, creando all’epoca scandalo per la differenza d’età (19 anni) e poiché lui era già stato sposato e aveva un figlio.