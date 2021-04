“Davanti a tanta bellezza..” Rosita Celentano e l’intimo spettacolare-FOTO

Rosita Celentano appare bellissima e sensuale su instagram in una foto con indosso un body nero trasparente e calze a rete

La Celentano ha condiviso una foto in cui appare bellissima e sexy su Instagram con indosso un body trasparente e calze a rete e di pizzo. Nella didascalia ha scritto:”Silhouette”, e in effetti la sua Silhouette è davvero magnifica e lascia senza fiato. Nei commenti gli utenti scrivono:”Favolosa amore”, “Davanti a cotanta bellezza muti e religioso silenzio”, “Quanto sei bella piena di fascino complimenti”.

Rosita Celentano e un video dal passato

La Celentano ha condiviso un video di tempo fa dove era ospite in un programma che condotto da Miriam Leone. Nella didascalia la Celentano scrive:”Presentazione del mio primo libro, Grazie a Dio ho le corna, qui ero proprio gnocca e pure intelligente”. Nel video parla dell’uomo giusto per lei che è sbagliato a suo dire. Spiega come perdonare o passare oltre un tradimento, nel libro. Parla anche del padre, Adriano Celentano in questo frangente, spiega che aveva bisogno della sua visione maschile per capire gli uomini. Miriam Leone le ha poi chiesto se ha mai sbirciato o spiato un suo compagno, ma lei risponde che non è il tipo che fa queste cose. Preferisce fidarsi, ma chiaramente se viene scottata una volta comincia ad avere un’occhio diverso.

La Celentano spiega che bisogna comunque saper perdonare per se stessi e per gli altri. Nel libro però parla anche di vendetta nei confronti delle rivali, dice che il segreto è schiacciarle con classe. Sostiene poi che tra donne ci vorrebbe più solidarietà così non accadrebbero tanti tradimenti. Nel video parla anche di superficialità nella coppia e poca educazione sulla definizione dell’amore, bisogna conoscersi nella diversità e amare vuol dire dedicarsi senza aspettare che l’altro chieda o faccia. Nei commenti riceve tanti complimenti da parte dei followers:“Ancora gnocca la classe non è acqua”, “Sempre bella e preparata, Rosita Celentano”.

“Io la ricordo quando venne qui a Forio. Conduceva “La Domenica del villaggio”. La Celentano è apprezzata da molti, su Instagram è seguita da 61,9 mila followers. E in molti commentano le sue foto e i suoi contenuti con molto gradimento.