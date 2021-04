Sara Croce, il body attillato fa emergere tutto. Sublime – FOTO

Sara Croce, lo scatto in bianco e nero non è mai stato così audace. Giubbino aperto e senza pantaloni, sublime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Quando si parla di Sara Croce non si può non pensare alla sua bellezza. Ogni foto diventa motivo di contemplazione verso una perfezione palpabile. I fans sono pazzi di lei, il suo profilo Instagram ottiene sempre più followers palesando una notorietà sempre in crescita. Merito del suo successo sulle reti Mediaset; il suo ruolo infatti in Avanti un altro è sicuramente tra quelli più amati.

Ma non solo, Sara Croce è anche una modella affermata: i suoi scatti artistici infatti sono da togliere il fiato, come l’ultima foto postata. Uno scatto in bianco e nero che fa del gioco di luci ed ombre un’arma di seduzione. Bellissima, stacco di coscia da paura…indossa solamente un giubbino aperto che lascia intravedere il mini body bianco che indossa la Croce.

Poi, i capelli bagnati e portati indietro sono un plus che rendono la fotografia degna di attenzione. 30.000 like e tanti commenti, questo è il pronostico emerso adesso analizzando l’ultimo post della showgirl.

Le reazioni sono tantissime: “Gorgeous woman 😍😍😍😍😍😍😍” tanti i commenti di questo tenore.

LEGGI ANCHE -> Sabrina Salerno bellissima in primo piano, la canotta strettissima evidenzia le forme – FOTO

Sara Croce, lo scatto illegale da 100 mila like

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

LEGGI ANCHE -> Sabrina Salerno in intimo e di schiena, si abbassa e si rischia l’infarto – FOTO

Poche ore fa con orgoglio Sara Croce ha postato tra le storie uno scatto – sopra riportato – il cui fondoschiena diviene protagonista assoluto. Il tutto per un motivo ben preciso: la Croce infatti ha ottenuto ben 100 mila like, un traguardo sicuramente che merita la giusta attenzione.

Non tutti i personaggi dello spettacolo riescono a raggiungere queste cifre, la strada di Sara ancora è lunga, ne vedremo delle belle.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Ovviamente non è la prima volta che Sara raggiunga tali numeri, spesso infatti i 100 mila like vengono superati e non di poco.