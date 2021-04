Nel body infuocato la soubrette Elisabetta Gregoraci mostra ogni lato della sua indescrivibile bellezza: La novità è nella didascalia.

In attesa di mostrarsi in qualità di ospite d’onore alla celebre trasmissione di “Domenica In” condotta dalla storica collega, nonché amica, Mara Venier nella giornata di domani, la mediterranea showgirl, Elisabetta Gregoraci, sembra aspirare al dono dell’ubiquità. La sua nonchalance nell’apparire elegante ed al contempo incredibilmente sinuosa la guiderà molto presto verso la capitale, e nel frattempo decide di condividere con i suoi ammiratori un scatto inedito ed altamente professionale, in diretta dalla sua amata Monte-Carlo.

Elisabetta Gregoraci, spettacolo indescrivibile: veste il body infuocato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Un semplice body dalla tinta scura. Una scarpa alta e dalle fasciature particolareggianti. Ed infine la sua bellezza statuaria a divenire la caratteristica essenziale di uno scatto realizzato da “una bravissima fotografa internazionale“. Sarà infatti definita in tal modo dalla stessa soubrette calabrese nella didascalia che segue. E probabilmente rimanendo con gioia in fase di adulazione e ringraziamento anche a distanza di tempo dal momento in cui è stata creata tale istantanea.

“Ciao a tutti, come state? Mi piace molto questa foto“, esordisce come sempre dando prova della sua schiettezza e sincerità: l’ex fiamma, ancora scalpitante di magnificenza, dell’imprenditore Flavio Briatore.

“Domani invece sarò a Roma da Mara a Domenica In, vi mando un bacio“, aggiunge in conclusione la super mamma di Nathan-Falco dando l’appuntamento ai suoi telespettatori, mantenendo la giusta dose di affetto ed ovviamente il dovuto preavviso. E loro, di conseguenza, si apprestano a risponderle così: “io non ho più parole, sei meravigliosa😍❤️!“.