La bellissima conduttrice televisiva ed ex politica italiana ha pubblicato una foto in cui sfoggia il suo look tutto verde: che splendore!

Nunzia De Girolamo, meno di un’ora fa, ha condiviso uno scatto con i suoi 102.000 followers: si tratta di una foto in cui sfoggia l’outfit che indosserà questa sera su Rai 1.

Nella didascalia ha scritto: “Alla fine mi sono convinta… stasera in verde!“.

Successivamente ha ricordato ai fan l’appuntamento, come ogni sabato, alle 00:30 con Al Bano, Paolo Conticini e Raimondo Todaro.

La De Girolamo indossa un vestitino corto di colore verde e i tacchi nude: il suo stile è sempre al top!

Il post ha ricevuto quasi 2.000 mi piace e 160 commenti, tra i quali si legge: “Chapeau!“, “Che gambe da urlo“, “Stai benissimo“, oppure “Questo vestito è stupendo e ti sta un incanto“.

Nunzia De Girolamo ha creato un impero: Instagram la ama!

Giorno dopo giorno l’esercito di followers di Nunzia De Girolamo cresce sempre di più: il web ama vedere i contenuti che pubblica e seguire le sue giornate per conoscerla meglio.

Tra i post caricati dall’ex ministra ci sono moltissime foto scattate durante servizi fotografici, immagini immortalate prima o dopo la messa in onda della sua trasmissione, pillole di vita quotidiane e molto altro.

Nelle cartelle in evidenza troviamo, invece, un assaggio degli altri contenuti, che condivide sui suoi ulteriori profili social, come Tik Tok, Telegram, Facebook o Twitter.

Nunzia è dunque un personaggio super apprezzato sia dagli spettatori della tv, che dagli utenti sui social network: l’Italia la ama!